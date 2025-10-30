Родители думали, что дочь уснула, но она решила "поиграть в парикмахера" (видео)

32-летняя Аманда Хокинс из Калифорнии (США) рассказала о неожиданном открытии: ее трехлетняя дочь Джунипер вместо сна решила устроить импровизированный салон красоты.

Видеоролик, опубликованный тетей девочки под ником hollymellissamae, набрал свыше 3 миллионов просмотров. На кадрах Джунипер стоит в коричневом платье, а вокруг нее смеются сестры.

На кадрах также видно, как отец девочки, 36-летний Патрик Хокинс, поднимает дочь на руки и говорит: "Она все еще прекрасна".

Пользователи TikTok пришли в восторг от такой реакции. Комментарии под видео были наполнены восхищением:

"Он сказал идеальные слова, именно то, что она должна была услышать";

"Наказанием стала сама стрижка — видно, что она уже расстроена";

"Это всего лишь волосы".

Аманда призналась, что вначале ей было грустно: всего за несколько часов до этого она любовалась длинными локонами дочери. Но теперь семья воспринимает случай с улыбкой.

"Я подумала, что она спит, потому что было тихо. Главное, что она усвоила урок, а видео стало забавным воспоминанием", — вспоминает мама.

Джунипер до и после игры в парикмахера Фото: newsweek

С тех пор прошло два года, но волосы Джунипер все еще не отросли такими длинными, как прежде. Однако воспоминание о доброте и спокойствии ее отца осталось и вдохновило тысячи родителей быть терпеливее.

