Батьки думали, що дочка заснула, але вона вирішила "пограти в перукаря" (відео)

32-річна Аманда Гокінс із Каліфорнії (США) розповіла про несподіване відкриття: її трирічна донька Джуніпер замість сну вирішила влаштувати імпровізований салон краси.

Відеоролик, опублікований тіткою дівчинки під ніком hollymellissamae, набрав понад 3 мільйони переглядів. На кадрах Джуніпер стоїть у коричневій сукні, а навколо неї сміються сестри.

На кадрах також видно, як батько дівчинки, 36-річний Патрік Гокінс, піднімає доньку на руки й каже: "Вона все ще прекрасна".

Користувачі TikTok прийшли в захват від такої реакції. Коментарі під відео були наповнені захопленням:

"Він сказав ідеальні слова, саме те, що вона мала почути";

"Покаранням стала сама стрижка — видно, що вона вже засмучена";

"Це всього лише волосся".

Аманда зізналася, що спочатку їй було сумно: лише за кілька годин до цього вона милувалася довгими локонами доньки. Але тепер сім'я сприймає випадок з посмішкою.

Відео дня

"Я подумала, що вона спить, бо було тихо. Головне, що вона засвоїла урок, а відео стало кумедним спогадом", — згадує мама.

Джуніпер до і після гри в перукаря Фото: newsweek

Відтоді минуло два роки, але волосся Джуніпер все ще не відросло таким довгим, як колись. Однак спогад про доброту і спокій її батька залишився і надихнув тисячі батьків бути терплячішими.

