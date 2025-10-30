Пассажиры самолета обвинили женщину в "невоспитанности": что она сделала не так

Испанка рассказала о своей привычке заказывать в самолете специальное вегетарианское меню. Однако это привезло к конфликту с пассажирами, которые назвал ее действия "невоспитанными" и нарушением норм этикета.

Героиня истории говорит, что способ подачи особых блюд, заказанных заранее, мог вызвать такую ситуацию, говорится в заметке женщины в Reddit.

Испанка рассказывает, что во время дальних перелетов заранее заказывает такое меню онлайн. Поэтому обычно стюардессы сначала приносят специальные блюда, а уже потом начинают обслуживать остальных пассажиров.

"Во время моего последнего перелета совершенно незнакомый человек, который сидел рядом, сказал мне, что я веду себя грубо и эгоистично, потому что начала есть свое вегетарианское блюдо раньше, чем принесли еду им", — рассказала женщина.

Обед женщины в самолете Фото: Freepik

Она добавила, что соседи заявили, что существует якобы какое-то "основное правило": сначала ждать, пока все в ряду получат свои блюда. В ее адрес полетели обвинения, что именно она "испортила им полет".

"Их лица покраснели, они закатывали глаза несколько раз. Я просто посмотрела на них. Это же уже какой-то новый уровень самоуверенности, правда? Мы же не сидим за одним столом в ресторане", — резюмирует испанка, спросив мнения пользователей.

Реакция сети

В комментариях к сообщению женщины, ряд пользователей удивился такому поведению пассажиров-соседей героини истории. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"А им какое дело, что Вы едите? Странно!";

"Впервые слышу о таком правиле на самолете. Обычно раздача еды на борту означает, что наступил обед. И стоит дождаться заказа. Не понимаю сути претензий других";

"Типичные наглецы — дождаться своего блюда почему-то не могут. Я шокирована";

"Ну а кого ждать? Это что, званый ужин? Если блюдо горячее, то вы стараетесь как можно быстрее им угостить".

