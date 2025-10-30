Пасажири літака звинуватили жінку в "невихованості": що вона зробила не так

Іспанка розповіла про свою звичку замовляти в літаку спеціальне вегетаріанське меню. Однак це привезло до конфлікту з пасажирами, які назвав її дії "невихованими" та порушенням норм етикету.

Героїня історії каже, що спосіб подачі особливих страв, замовлених завчасно, міг викликати таку ситуацію, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Іспанка розповідає, що під час далеких перельотів заздалегідь замовляє таке меню онлайн. Тому зазвичай стюардеси спершу приносять спеціальні страви, а вже потім починають обслуговувати решту пасажирів.

"Під час мого останнього перельоту абсолютно незнайома людина, яка сиділа поруч, сказала мені, що я поводжуся грубо й егоїстично, бо почала їсти свою вегетаріанську страву раніше, ніж принесли їжу їм", — розповіла жінка.

Обід жінки в літаку Фото: Freepik

Вона додала, що сусіди заявили, що існує нібито якесь "основне правило": спочатку чекати, доки всі в ряду отримають свої страви. В її адресу полетіли звинувачення, що саме вона "зіпсувала їм політ".

"Їхні обличчя почервоніли, вони закочували очі кілька разів. Я просто подивилася на них. Це ж уже якийсь новий рівень самовпевненості, правда? Ми ж не сидимо за одним столом у ресторані", — резюмує іспанка, запитавши думки користувачів.

Реакція мережі

У коментарях до допису жінки, низка юзерів здивувалася такій поведінці пасажирів-сусідів героїні історії. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"А їм яке діло, що Ви їсте? Дивно!";

"Вперше чую про таке правило на літаку. Зазвичай роздача їжі на борту означає, що настав обід. І варто дочекатися замовлення. Не розумію суті претензій інших";

"Типові нахаби — дочекатися своєї страви чомусь не можуть. Я шокована";

"Ну а кого чекати? Це що, звана вечеря? Якщо страва гаряча, то ви стараєтеся якомога швидше нею почастувати".

