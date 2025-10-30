Ночь в отеле превратилась в кошмар: турист заметил неожиданного гостя в своей кровати

Паркер Паннелл решил отдохнуть в своем гостиничном номере, но вместо спокойного сна получил неожиданный сюрприз. В его кровати прятался большой краб.

Когда турист заселился в отель, он рассчитывал просто отдохнуть после насыщенного дня. Но вместо сна его ожидал испуг, ведь по его кровати что-то ползало. Мужчина поделился своим роликом в Instagram.

По словам Паркера, он только лег на кровать, как услышал странное шуршание под простынями. Решив, что это, возможно, насекомое, он начал тщательно проверять постель. Турист снял одеяло, подушку и даже чехол матраса. Однако ничего подозрительного не обнаружил.

Тем не менее, звуки не прекращались. Тогда он продолжил искать причину и увидел нечто, от чего "кровь застыла в жилах": между матрасом и деревянной рамой сидел большой краб.

Паркер, не растерявшись, попытался аккуратно достать неожиданного "постояльца" при помощи полотенца. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как краб бегает по краю кровати, прежде чем мужчина все же ловко его поднимает и показывает в камеру.

По словам Паркера, он остановился в отеле на пляже, поэтому, скорее всего, краб просто случайно заполз в номер. Мужчина не уточнил, что сделал с ним, но комментаторы предположили, что он вернул животное обратно к морю.

Видео быстро набрало тысячи просмотров, а пользователи сети наперебой делились шутками и реакциями:

"Нет! Я бы убежал из номера, не оглядываясь";

"Могло быть хуже — это могли быть клопы";

"Обнаружен новый страх".

