Ніч у готелі перетворилася на кошмар: турист помітив несподіваного гостя у своєму ліжку

Паркер Паннелл вирішив відпочити у своєму готельному номері, але замість спокійного сну отримав несподіваний сюрприз. У його ліжку ховався великий краб.

Коли турист заселився в готель, він розраховував просто відпочити після насиченого дня. Але замість сну на нього чекав переляк, адже по його ліжку щось повзало. Чоловік поділився своїм роликом в Instagram.

За словами Паркера, він тільки-но ліг на ліжко, як почув дивне шарудіння під простирадлами. Вирішивши, що це, можливо, комаха, він почав ретельно перевіряти постіль. Турист зняв ковдру, подушку і навіть чохол матраца. Однак нічого підозрілого не виявив.

Проте звуки не припинялися. Тоді він продовжив шукати причину і побачив щось, від чого "кров застигла в жилах": між матрацом і дерев'яною рамою сидів великий краб.

Відео дня

Паркер, не розгубившись, спробував акуратно дістати несподіваного "постояльця" за допомогою рушника. На відео, опублікованому в Instagram, видно, як краб бігає краєм ліжка, перш ніж чоловік все ж спритно його піднімає і показує в камеру.

За словами Паркера, він зупинився в готелі на пляжі, тому, найімовірніше, краб просто випадково заповз у номер. Чоловік не уточнив, що зробив із ним, але коментатори припустили, що він повернув тварину назад до моря.

Відео швидко набрало тисячі переглядів, а користувачі мережі навперебій ділилися жартами і реакціями:

"Ні! Я б утік із номера, не озираючись";

"Могло бути гірше — це могли бути клопи";

"Виявлено новий страх".

