Мужчина впервые за годы заглянул в почтовый ящик: его содержимое вогнало в ступор владельца

Одна семья из США получила по почте неожиданное сообщение, которого никто из членов семьи не ожидал. В сети активно выдвигают версии того, как это могло произойти.

Жена владельца дома рассказывает, что они давно не получали от кого-либо никаких уведомлений, говорится в заметке женщины в Reddit.

Она рассказывает, что в одно воскресенье ее муж проверил почтовый ящик. Когда ее избранник открыл его, то нашел там две купюры по $50 (около 4300 грн).

Внутри ящика не было ни конверта, ни письма, ни сообщения. Там просто "лежали эти две купюры", что вызвало удивление всей семьи.

"Мы имеем стабильную работу, двоих детей и не переживаем финансовых трудностей, поэтому версия о "тайном господине" представляется маловероятной", — написала женщина.

Пара нашла деньги в ящике без какого-либо объяснения Фото: Freepic

Пара сразу написала родным и друзьям, но никто не признался в причастности к этому делу. Тогда женщина обратилась в местную Facebook-группу, спросив, не потерял ли кто-то денег.

Комментариев было много — поддержка, шутки, но никаких подсказок. Сперва она предположила, что это может быть путаница с Facebook Marketplace — возможно, кто-то оставил оплату не в тот ящик после покупки у соседа.

Но проверка показала, что нет — ничего такого рядом не происходило. Теперь семья не знает, как быть — оставить деньги, отдать на благотворительность или продолжить поиски владельца.

"Что бы вы сделали на моем месте?" — спросила женщина в комментариях.

Реакция пользователей

В комментариях к популярному сообщению американки, ряд пользователей выдвинул ряд вероятных версий. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Это твои деньги — делай с ними, что считаешь нужным";

"Если чувствуешь вину, потому что не нуждаешься в помощи, — пожертвуй на доброе дело. Если ты в США, сейчас очень кстати помочь местному банку еды";

"Не вижу ничего зазорного в том, чтобы оставить деньги себе — потрать их на то, что приносит радость или удовольствие";

"Может, какой-то подросток оставил деньги за что-то запрещенное не в том почтовом ящике";

"Я вот советую отнести купюры в банк, чтобы проверить, не фальшивые ли они, прежде чем решать, что с ними делать".

