Чоловік уперше за роки заглянув у поштову скриньку: її вміст ввігнав у ступір власника

Одна родина з США отримала поштою неочікуване повідомлення, якого ніхто з членів сім'ї не очікував. В мережі активно висувають версії того, як це могло статися.

Дружина власника дому розповідає, що вони давно не отримували від кого-небудь ніяких сповіщень, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Вона розповідає, що однієї неділю її чоловік перевірив поштову скриньку. Коли її обранець відкрив скриньку, то знайшов там дві купюри по $50 (близько 4300 грн).

Всередині скриньки не було ані конверту, ані листа, ані повідомлення. Там просто "лежали ці дві купюри", що викликало здивування всієї родини.

"Ми маємо стабільну роботу, двох дітей і не переживаємо фінансових труднощів, тому версія про "таємного добродія" видається малоймовірною", — написала жінка.

Пара знайшла гроші у скриньці без будь-якого пояснення Фото: Freepic

Пара одразу написала рідним і друзям, але ніхто не зізнався в причетності до цієї справи. Тоді жінка звернулася до місцевої Facebook-групи, запитавши, чи хтось не загубив грошей.

Коментарів було багато — підтримка, жарти, але жодних підказок. Спершу вона припустила, що це може бути плутанина з Facebook Marketplace — можливо, хтось залишив оплату не в ту скриньку після покупки у сусіда.

Але перевірка показала, що ні — нічого такого поруч не відбувалося. Тепер родина не знає, як бути — залишити гроші, віддати на благодійність чи продовжити пошуки власника.

"Що б ви зробили на моєму місці?" — запитала жінка у коментарях.

Реакція користувачів

У коментарях до популярного допису американки, низка користувачів висунула низку ймовірних версій. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Це твої гроші — роби з ними, що вважаєш за потрібне";

"Якщо відчуваєш провину, бо не потребуєш допомоги, — пожертвуй на добру справу. Якщо ти в США, зараз дуже доречно допомогти місцевому банку їжі";

"Не бачу нічого соромного у тому, щоб залишити гроші собі — витрать їх на те, що приносить радість чи задоволення";

"Може, якийсь підліток залишив гроші за щось заборонене не в тій поштовій скриньці";

"Я от раджу віднести купюри до банку, щоб перевірити, чи не фальшиві вони, перш ніж вирішувати, що з ними робити".

