Сотрудницу вызвали в отдел кадров: коллега решил, что она подливает алкоголь в кофе

Женщину вызвали в отдел кадров после того, как коллега решил, что она подливает алкоголь в кофе. Подозрительная "бутылка со спиртным" на самом деле оказалась ванильным кофейным сиропом.

Пользователи соцсетей активно обсуждают вирусный пост женщины, которая рассказала о нелепом инциденте на работе. Пользовательница под ником u/sunny_6305 поделилась своей историей на популярном форуме Reddit.

"Меня вызвали в отдел кадров, потому что коллега сказал, что я подливаю спиртное в кофе", — написала женщина.

На опубликованной ею фотографии видно, что подозрительная "бутылка со спиртным" на самом деле оказалась ванильным кофейным сиропом.

"У меня был сегодня выходной", — добавила она, подразумевая, что обвинение оказалось особенно абсурдным.

Бутылка, которую коллега перепутал со спиртным Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Пост быстро стал вирусным, набрав более 110 тысяч лайков и сотни комментариев. Комментаторы с юмором откликнулись на ситуацию, делясь своими похожими историями.

Відео дня

"Моя новая бутылка для воды будет просто стеклянной, упакованной в коричневый бумажный пакет";

"Я пил Perrier из большой бутылки, и коллеги решили, что это алкоголь. Пришлось объяснять, что это минеральная вода";

"Однажды принес на обед бутылку сока Martinelli, а начальник спросил, зачем я принес шампанское".

Некоторые комментаторы отметили, что излишняя подозрительность коллег может принимать абсурдные формы.

"На меня жаловались из-за "похмелья", потому что я часто бегала в туалет — но я просто была беременна", — поделилась одна из женщин.

Ранее Фокус сообщал, что женщина оставила кошку другу на полгода, а по возвращению получила счет, как из отеля. Ее коллега потребовал 2000 долларов (84 тысячи гривен).

Также стало известно, что ошибка бортпроводника обошлась авиакомпании в $100 тысяч. Пассажиры рейса Delta Air Lines столкнулись с многочасовой задержкой после необычного инцидента. Один из бортпроводников случайно активировал аварийный трап перед взлетом.