Співробітницю викликали до відділу кадрів: колега вирішив, що вона підливає алкоголь у каву

Жінку викликали до відділу кадрів після того, як колега вирішив, що вона підливає алкоголь у каву. Підозріла "пляшка зі спиртним" насправді виявилася ванільним кавовим сиропом.

Користувачі соцмереж активно обговорюють вірусний пост жінки, яка розповіла про безглуздий інцидент на роботі. Користувачка під ніком u/sunny_6305 поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit.

"Мене викликали у відділ кадрів, бо колега сказав, що я підливаю спиртне в каву", — написала жінка.

На опублікованій нею фотографії видно, що підозріла "пляшка зі спиртним" насправді виявилася ванільним кавовим сиропом.

"У мене був сьогодні вихідний", — додала вона, маючи на увазі, що звинувачення виявилося особливо абсурдним.

Пляшка, яку колега переплутав зі спиртним Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Пост швидко став вірусним, набравши понад 110 тисяч лайків і сотні коментарів. Коментатори з гумором відгукнулися на ситуацію, ділячись своїми схожими історіями.

"Моя нова пляшка для води буде просто скляною, упакованою в коричневий паперовий пакет";

"Я пив Perrier з великої пляшки, і колеги вирішили, що це алкоголь. Довелося пояснювати, що це мінеральна вода";

"Одного разу приніс на обід пляшку соку Martinelli, а начальник запитав, навіщо я приніс шампанське".

Деякі коментатори зазначили, що зайва підозрілість колег може набувати абсурдних форм.

"На мене скаржилися через "похмілля", бо я часто бігала в туалет — але я просто була вагітна", — поділилася одна з жінок.

