В Китае продали самую дорогую собаку в мире: сколько она стоит и есть ли такая порода в Украине (фото)

Самая дорогая собака в мире была продана в Китае за более чем миллион долларов, а ежегодное содержание такого любимца обойдется владельцу в примерно 20 тысяч долларов.

Самой дорогой собакой в мире стал тибетский мастиф, считающийся также одной из самых крупных пород. Видеоролик с кадрами, где продемонстрирован проданный за большие деньги пес, стал популярным в сети, вызвав волну эмоций среди пользователей, пишет издание India Times.

Люди не могут смириться с тем, что домашний любимец может стоить дороже, чем суперкар. Самого четвероногого в сети прозвали "львом" за его размеры и шерсть вокруг головы, напоминающую больших "диких кошек".

India Times | в Китае продали самую дорогую собаку в мире

Как выяснило издание, тибетский мастиф, изображённый на видеоролике, был продан девелоперу недвижимости во время выставки роскошных домашних животных в провинции Чжэцзян в 2014 году за около 12 миллионов юаней. На то время эта сумма составляла около 1,9 миллиона долларов.

Продавец мастифа утверждал, что животное имело "королевскую кровь".

Сколько стоит тибетский мастиф?

Портал dogster сообщает, что по состоянию на 2025 году стоимость щенка тибетского мастифа в мире составляет от 1000 до 6000 долларов. Цена на такого щенка отличается в зависимости в частности от его родовой истории.

По сравнению с другими собаками, тибетский мастиф считается дорогой породой. Это объясняется тем, что, кроме начальных медицинских процедур и лечения, нужно покупать дополнительные материалы, игрушки, уходовые средства. В 2025 году стоимость "базовой подготовки" к заведению тибетского мастифа обойдется в примерно 983-3065 долларов.

Ежемесячные расходы на содержание такого питомца составляют более 1400 долларов, подсчитал портал.

Есть ли тибетский мастиф в Украине?

В Украине также можно приобрести щенка тибетского мастифа. Как свидетельствуют объявления в сети, его стоимость в Украине составляет от 15 тысяч гривен и выше. Можно, конечно, встретить объявления с ценой около 4 тысяч гривен, однако это животные без документов.

