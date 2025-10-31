У Китаї продали найдорожчого собаку у світі: скільки він коштує та чи є така порода в Україні (фото)

Найдорожчого собаку у світі було продано у Китаї за понад мільйон доларів, а щорічне утримання такого улюбленця обійдеться власнику у приблизно 20 тисяч доларів.

Найдорожчим собакою у світі став тибетський мастиф, що вважається також однією з найбільших порід. Відеоролик із кадрами, де продемонстровано проданого за великі гроші пса, став популярним у мережі, викликавши хвилю емоцій серед користувачів, пише видання India Times.

Люди не можуть змиритися з тим, що домашній улюбленець може коштувати дорожче, аніж суперкар. Самого чотирилапого у мережі прозвали "левом" за його розміри і шерсть довкола голови, що нагадує великих "диких кішок".

India Times | у Китаї продали найдорожчого собаку у світі

Як з'ясувало видання, тибетський мастиф, зображений на відеоролику, був проданий девелоперу нерухомості під час виставки розкішних домашніх тварин у провінції Чжецзян у 2014 році за близько 12 мільйонів юанів. На той час ця сума складала близько 1,9 мільйона доларів.

Продавець мастифа стверджував, що тварина мала "королівську кров".

Скільки коштує тибетський мастиф?

Портал dogster повідомляє, що станом на 2025 році вартість цуценяти тибетського мастифа у світі складає від 1000 до 6000 доларів. Ціна на такого цуцика відрізняється залежно зокрема від його родової історії.

Порівняно з іншими собаками, тибетський мастиф вважається дорогою породою. Це пояснюється тим, що, окрім початкових медичних процедур та лікування, потрібно купувати додаткові матеріали, іграшки, доглядові засоби. У 2025 році вартість "базової підготовки" до заведення тибетського мастифа обійдеться у приблизно 983-3065 доларів.

Щомісячні витрати на утримання такого улюбленця становлять понад 1400 доларів, підрахував портал.

Чи є тибетський мастиф в Україні?

В Україні також можна придбати цуценя тибетського мастифа. Як свідчать оголошення у мережі, його вартість в Україні складає від 15 тисяч гривень і вище. Можна, звісно, натрапити на оголошення з ціною близько 4 тисяч гривень, однак це тварини без документів.

Скриншот | скільки коштує тибетський мастиф в Україні

