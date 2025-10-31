Один спортзал обещает Porsche за сброшенные лишние килограммы: что нужно сделать для победы

В китайском городе Биньчжоу местный фитнес-центр объявил необычный конкурс на похудение. Победитель получит роскошный автомобиль Porsche Panamera, если сможет выполнить одно требование.

Тот человек, который сможет сбросить 50 килограммов за три месяца, станет победителем и владельцем элитного автомобиля, сообщает South China Morning Post.

Как сообщил тренер Ван, конкурс является реальным, а набор участников уже продолжается. По его словам, регистрация будет закрыта, как только наберется 30 участников.

"Вызов настоящий и уже стартовал. На данный момент зарегистрировались около семи или восьми человек", — сказал он.

Стоимость участия составляет $1400 долларов США (примерно 61 тыс. грн). В эту сумму входят питание и проживание в закрытом тренировочном комплексе, однако детали программы и критерии оценивания пока не раскрываются.

Акция, запущенная 23 октября, быстро набрала популярность в китайском сегменте интернета, но в то же время вызвала волну критики со стороны медицинского сообщества. Эксперты предостерегают: экстремальная потеря веса за очень короткий срок может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Врачи также объясняют, что при таком темпе организм теряет не жир, а мышечную массу, что может привести к гормональным сбоям, ослаблению иммунитета и выпадению волос. Специалисты отмечают: безопасный темп похудения — около 0,5 кг в неделю.

Реакция сети

Вызов вызвал настоящую бурю обсуждений среди китайских пользователей. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Если я сброшу 50 кг, у меня останется только пять. Буду ли я вообще жив?"

"Никто этого не сделает. 50 кг за три месяца? Человек просто исчезнет";

"С таким взносом организатор сам сможет купить себе новую машину — даже не разыгрывая Porsche. Умный маркетинговый ход";

"Зал просто решил привлечь больше людей к себе. Реклама и не более";

"Интересно вот второе — а если похудеет несколько человек за это время? Они всем машины выдадут?".

