Один спортзал обіцяє Porsche за скинуті зайві кілограми: що потрібно зробити для перемоги

У китайському місті Біньчжоу місцевий фітнес-центр оголосив незвичний конкурс на схуднення. Переможець отримає розкішний автомобіль Porsche Panamera, якщо зможе виконати одну вимогу.

Та особа, яка зможе скинути 50 кілограмів за три місяці, стане переможцем і власником елітного автомобіля, повідомляє South China Morning Post.

Як повідомив тренер Ван, конкурс є реальним, а набір учасників уже триває. За його словами, реєстрацію буде закрито, щойно набереться 30 учасників.

"Виклик справжній і вже стартував. На цю мить зареєструвалися близько семи чи восьми людей", — сказав він.

Вартість участі становить $1400 доларів США (приблизно 61 тис. грн). У цю суму входять харчування та проживання у закритому тренувальному комплексі, однак деталі програми та критерії оцінювання поки не розкриваються.

Відео дня

Акція, запущена 23 жовтня, швидко набрала популярності у китайському сегменті інтернету, але водночас викликала хвилю критики з боку медичної спільноти. Експерти застерігають: екстремальна втрата ваги за дуже короткий термін може становити серйозну загрозу для здоров’я.

Лікарі також пояснюють, що при такому темпі організм втрачає не жир, а м’язову масу, що може призвести до гормональних збоїв, ослаблення імунітету та випадіння волосся. Фахівці наголошують: безпечний темп схуднення — близько 0,5 кг на тиждень.

Реакція мережі

Виклик спричинив справжню бурю обговорень серед китайських користувачів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Якщо я скину 50 кг, у мене залишиться лише п’ять. Чи буду я взагалі живий?"

"Ніхто цього не зробить. 50 кг за три місяці? Людина просто зникне";

"З таким внеском організатор сам зможе купити собі нову машину — навіть не розігруючи Porsche. Розумний маркетинговий хід";

"Зал просто вирішив залучити більше людей до себе. Реклама і не більше";

"Цікаво от друге — а якщо схудне кілька людей за цей час? Вони всім машини видадуть?".

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка втратила 27 кг завдяки кільком порадам. Британка Еббі Лодж після народження двох дітей почала дотримуватись нездорових харчових звичок, тому вирішила змінити своє життя на краще.

Згодом стало відомо, що дівчина скинула 50 кг без операцій і надихнула мільйони. Коли 27-річна мешканка Ноттінгема (Велика Британія) Пешн Найт минулої зими подивилася на себе в дзеркало, вона зрозуміла, що настав час змін.