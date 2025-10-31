Женщина обругала официантку и спровоцировала конфликт в заведении: карма за это не заставила себя ждать

Одна американка стала свидетелем конфликта, который вызвала одна из посетительниц ресторана. Тогда героиня истории и официантка придумали, как проучить невоспитанную клиентку.

Женщины договорились о маленькой мести для этой посетительницы за неуважение к другим людям, говорится в заметке американки в Reddit.

Героиня истории рассказывает, что она ела наедине в милом маленьком ресторане и занималась своими делами. Вдруг женщина, которая сидела прямо напротив меня, вдруг встала и пошла в сторону американки.

"Вы можете передвинуться? Мне не нравится, когда люди сидят напротив меня, пока я им. Я такая: "Простите, что?" Она говорит: "Да, вы правильно услышали", — и повторила то же самое. Я просто проигнорировала ее и продолжила есть", — рассказывает диалог героиня истории.

Далее неизвестная позвала официантку и начала с ней спорить, требуя передвинуть стол от героини истории. Наглая клиентка говорила, что не может есть, пока женщина якобы сидела там.

Відео дня

Затем представительница ресторана подошла к героине истории, спросив об этом. Вместе женщины в коротком диалоге быстро сообразили, как им действовать, после чего произошел следующий диалог.

Героиня истории и официантка придумали, как проучить наглую клиентку Фото: Pexels

"Она вернулась и ответила, что не может просить меня о таком. Тогда эта дама ответила официантке: "Вы вообще понимаете, что я пришла сюда раньше нее? Я постоянная клиентка этого места". На это официантка довольно саркастически ответила: "Тогда, возможно, нам стоит пересадить вас, чтобы вы сидели лицом в другую сторону", — вспоминает героиня истории.

На мгновение представительница ресторана и героиня истории посмотрели друг на друга, поняв друг друга без слов. Наглая клиентка разозлилась и сердито вернулась на свое место.

"Я даже не смотрела на нее — просто листала телефон и спокойно ела. Я не сказала ни одного слова. Просто улыбнулась, откусила еще кусок и начала есть еще медленнее", — иронично пишет американка, добавив, что когда неизвестная покинула ресторан, то она с официанткой мило посмеялись над курьезом.

Реакция сети

В комментариях к вирусному посту пользователи поддержали поступок представительницы персонала и героини истории. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Эпично, просто эпично проучить наглеца!";

"Это было шикарно. Если кто-то не нравится, не смотри";

"Качала права всем, и что? Как следствие, карма настигла ее";

"Нереально шикарная история. Все просто — не думай, что ты лучше кого-то, иначе потом тебя поставят на место".

Ранее Фокус рассказывал, что загадочная записка в ресторане сбила с толку официантку. После почти десяти лет работы в общественном питании официантка из США впервые столкнулась с запиской, которую не может объяснить ни она, ни ее коллеги.

Впоследствии стало известно о реакции официантки на поведение клиента с чаевыми. Житель США рассказал, что он несколько дней назад посетил итальянский ресторан, где планировал оставить официантке большие чаевые.