Жінка облаяла офіціантку та спровокувала конфлікт у закладі: карма за це не забарилися

Одна американка стала свідком конфлікту, який спричинила одна з відвідувачок ресторану. Тоді героїня історії й офіціантка придумали, як провчити невиховану клієнтку.

Жінки домовилися про маленьку помсту для цієї відвідувачки за неповагу до других людей, йдеться в дописі американки в Reddit.

Героїня історії розповідає, що вона їла наодинці в милому маленькому ресторані та займалася своїми справами. Аж раптом жінка, яка сиділа прямо навпроти мене, раптом підвелася й пішла в бік американки.

"Ви можете пересунутися? Мені не подобається, коли люди сидять навпроти мене, поки я їм. Я така: "Вибачте, що?" Вона каже: "Так, ви правильно почули", — і повторила те саме. Я просто проігнорувала її й продовжила їсти", — переповідає діалог героїня історії.

Далі невідома покликала офіціантку та почала з нею сперечатися, вимагаючи пересунути стіл від героїні історії. Нахабна клієнтка говорила, що не може їсти, поки жінка начебто сиділа там.

Потім представниця ресторану підійшла до героїні історії, запитавши про це. Разом жінки в короткому діалозі швидко зметикували, як їм діяти, після чого стався наступний діалог.

Героїня історії та офіціантка придумали, як провчити нахабну клієнтку Фото: Pexels

"Вона повернулася та відповіла, що не може просити мене про таке. Тоді ця пані відповіла офіціантці: "Ви взагалі розумієте, що я прийшла сюди раніше за неї? Я постійна клієнтка цього місця". На це офіціантка доволі саркастично відповіла: "Тоді, можливо, нам варто пересадити вас, щоб ви сиділи обличчям в інший бік", — згадує героїня історії.

На мить представниця ресторану та героїня історії поглянули одна на одну, порозумівшись без слів. Нахабна клієнтка розлютилася й сердито повернулася на своє місце.

"Я навіть не дивилася на неї — просто гортала телефон і спокійно їла. Я не сказала жодного слова. Просто посміхнулася, відкусила ще шматок і почала їсти ще повільніше", — іронічно пише американка, додавши, що коли невідома покинула ресторан, то вона з офіціанткою мило посміялися з курйозу.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного посту юзери підтримали вчинок представниці персоналу та героїні історії. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Епічно, просто епічно провчити нахабу!";

"Це було шикарно. Якщо хтось не подобається, не дивися";

"Качала права всім, і що? Як наслідок, карма наздогнала її";

"Нереально шикарна історія. Все просто — не думай, що ти краще когось, інакше потім тебе поставлять на місце".

