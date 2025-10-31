Обожает рисовать страшилки: школьник отличился на выставке автопортретов (видео)

Родительское собрание семилетнего мальчика в одной из школ Лос-Анджелеса (США) приняло неожиданный оборот, когда его мама, Кристина, заметила среди работ других детей автопортрет, который ее сын, Майкл, нарисовал сам.

Когда работа мальчика наконец появилась, мама не была сильно удивлена. Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Приехав на обычную встречу с учителем, Кристина сидела в зале, наблюдая за детскими работами, и уже начала волноваться.

"Я еще не видела его рисунка, но видела работы других детей, и подумала: "Боже мой, где же рисунок Майкла? Я уже знала, что он, вероятно, совершил что-то безумное", — рассказала она.

Когда работа Майкла наконец появилась, мама не была разочарована. Он "обожает рисовать страшилки", сказала она, и его автопортрет соответствовал этому стилю: не банальный детский рисунок, а нечто вызывающее, с непроизвольным драматизмом.

Заинтригованная, Кристина записала видео и выложила его в TikTok с подписью: "Стоит ли нам беспокоиться?" Видео быстро стало вирусным и вызвало бурные обсуждения.

Автопортрет нарисованный мальчиком Фото: TikTok

Многие родители узнали себя. Один пользователь написал: "Мой сын делал бы то же самое, потому что ненавидит, когда ему указывают, что рисовать — поэтому ему всегда хотелось шокировать и вызвать реакцию". Другой отметил: "Моя дочь нарисовала ­Пеннивайз и воздушный шар. Она сказала, что не умеет рисовать себя".

Некоторые комментаторы выразили легкую тревогу: "Я знаю, что это шутка, но это заставило бы меня быть более внимательным, чтобы убедиться, что это творческий выбор, а не связанный с чем-то более глубоким". Но большинство просто похвалили: "Он самый крутой парень в классе", "Вот это настоящий художник".

