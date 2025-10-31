Обожнює малювати страшилки: школяр відзначився на виставці автопортретів (відео)

Батьківські збори семирічного хлопчика в одній зі шкіл Лос-Анджелеса (США) набули несподіваного оберту, коли його мама, Крістіна, помітила серед робіт інших дітей автопортрет, який її син, Майкл, намалював сам.

Коли робота хлопчика нарешті з'явилася, мама не була сильно здивована. Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Приїхавши на звичайну зустріч з учителем, Крістіна сиділа в залі, спостерігаючи за дитячими роботами, і вже почала хвилюватися.

"Я ще не бачила його малюнка, але бачила роботи інших дітей, і подумала: "Боже мій, де ж малюнок Майкла? Я вже знала, що він, імовірно, зробив щось божевільне", — розповіла вона.

Коли робота Майкла нарешті з'явилася, мама не була розчарована. Він "обожнює малювати страшилки", сказала вона, і його автопортрет відповідав цьому стилю: не банальний дитячий малюнок, а щось зухвале, з мимовільним драматизмом.

Заінтригована, Крістіна записала відео і виклала його в TikTok з підписом: "Чи варто нам турбуватися?" Відео швидко стало вірусним і викликало бурхливі обговорення.

Автопортрет намальований хлопчиком Фото: TikTok

Багато батьків упізнали себе. Один користувач написав: "Мій син робив би те саме, бо ненавидить, коли йому вказують, що малювати — тож йому завжди хотілося шокувати й викликати реакцію". Інший зазначив: "Моя донька намалювала Пеннівайз і повітряну кулю. Вона сказала, що не вміє малювати себе".

Деякі коментатори висловили легку тривогу: "Я знаю, що це жарт, але це змусило б мене бути більш уважним, щоб переконатися, що це творчий вибір, а не пов'язаний із чимось глибшим". Але більшість просто похвалили: "Він найкрутіший хлопець у класі", "Ось це справжній художник".

