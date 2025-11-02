Малыш не узнал свою маму в свадебном платье: его реакция растрогала гостей (видео)

Во время свадьбы в США произошла курьезная история, когда мальчик ждал свою маму под венцом. Когда он увидел невесту в фате, то не сразу понял, что это была именно она.

Через несколько секунд малыш понял, что это действительно была его мамочка, после чего — он побежал обнимать ее перед церемонией, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Видео с курьезным эпизодом на свадьбе стал вирусным — набрал более 70 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как двухлетний малыш в красивом синем костюме с бабочкой стоит под венец со взрослыми мужчинами.

В подписи к ролику говорится, что он ожидает свою маму, но начинает нервничать, потому что не видит ее. Через мгновение в кадре появляется невеста, в которой мальчик не сразу узнает маму.

Когда он понимал, что это именно она, то не сдержался и побежал в ее сторону. После объятий, малыш вместе с мамой и вторым мужчиной (вероятно, шафером или отцом женщины) прошлись к алтарю перед началом церемонии.

Відео дня

Пользователи сети сразу узнали эти вирусные кадры со свадьбы американки Кристи Михалик, которая проходила осенью прошлого года. Тогда видео женщины в Instagram стало вирусным, а позже она рассказала в интервью People все подробности той истории.

Она рассказала, что тогда очень сильно нервничала перед выходом к дорожке. И именно когда она увидела своего сына Пирсона, то это "расслабило меня и поддержало" в тот момент, и она с легкостью прошла путь к алтарю.

Реакция сети

Под заметкой этого видео, пользователи положительно поддержали увиденное. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Это — лучшие кадры, которые видел только за последнее время";

"Мамочка, мамоооооо!";

"Пирсон правильно побежал к маме. Видно, что она нервничала, а потом — таки легче идет";

"Дождаться самого родного человека стоит того. Замечательные кадры!".

Ранее Фокус рассказывал о неизвестном госте на свадьбе пары. Супруги вели многолетние поиски, пока наконец не нашли того мужчину.

Позже стало известно, что фотограф поймал необычный кадр во время венчания пары в США. Внимательные пользователи заметили, что автору фотографий удалось поймать "знак судьбы" на фате невесты, что свидетельствует о благословении будущих супругов.