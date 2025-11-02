Малюк не впізнав свою маму в весільній сукні: його реакція зворушила гостей (відео)

Під час весілля в США сталася курйозна історія, коли хлопчик чекав на свою маму під вінцем. Коли він побачив наречену в фаті, то не відразу зрозумів, що це була саме вона.

За кілька секунд малюк второпав, що то справді була його матуся, після чого — він побіг обіймати її перед церемонією, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Відео з курйозним епізодом на весіллі став вірусним — набрав понад 70 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як дворічний малюк в гарному синьому костюмі з метеликом стоїть біля вінця з дорослими чоловіками.

У підписі до ролика йдеться, що він очікує на свою маму, але починає нервувати, бо не бачить її. За мить у кадрі з'являється наречена, в якій хлопчик не відразу впізнає маму.

Коли він розумів, що це саме вона, то не стримався та побіг у її бік. Після обіймів, малюк разом з матусею та другим чоловіком (ймовірно, шафером чи батьком жінки) пройшлися до вівтаря перед початком церемонії.

Відео дня

Користувачі мережі відразу впізнали ці вірусні кадри з весілля американки Крісті Міхалік, яка відбувалася восени минулого року. Тоді відео жінки в Instagram стало вірусним, а пізніше вона розповіла в інтерв'ю People всі подробиці тієї історії.

Вона розповіла, що тоді дуже сильно нервувала перед виходом до доріжки. І саме коли вона побачила свого сина Пірсона, то це "розслабило мене та підтримало" в ту мить, і вона з легкістю пройшла шлях до вівтаря.

Реакція мережі

Під дописом цього відео, користувачі позитивно підтримали побачене. Найбільше схвалення отримали наступні репліки:

"Це — найкращі кадри, які бачив тільки за останній час";

"Мамо, мамоооо!";

"Пірсон правильно побіг до мами. Видно, що вона нервувала, а потім — таки легше йде";

"Дочекатися найріднішої людини варте того. Чудові кадри!".

Раніше Фокус розповідав про невідомого гостя на весіллі пари. Подружжя вело кількарічні пошуки, допоки нарешті не знайшли того чоловіка.

Пізніше стало відомо, що фотограф упіймав незвичний кадр під час вінчання пари в США. Уважні користувачі помітили, що автору світлин вдалося спіймати "знак долі" на фаті нареченої, що свідчить про благословення майбутнього подружжя.