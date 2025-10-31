Золотой унитаз снова появится на публике: Sotheby's выставляет скульптуру на продажу за $10 миллионов

В США аукционный дом Sotheby's (Нью-Йорк) 18 ноября продаст золотую скульптуру Маурицио Каттелана "Америка" — полностью функциональный унитаз из чистого золота весом более 101 килограмма. Начальная цена — 10 млн долларов (420 млн грн).

Как сообщает Newsmax, аукционный дом объявил, что произведение будет представлено в его новой штаб-квартире в здании Бройера с 8 ноября. Посетители смогут увидеть работу, но не пользоваться ею. По данным Sotheby's, "Америка" является "острым комментарием к столкновению художественного производства и товарной стоимости".

Скульптура полностью идентична унитазу, который в 2019 году был похищен из Бленгеймского дворца (Великобритания). Тогда похитители вырвали его из водопровода и исчезли. Двое мужчин были осуждены в начале 2024 года, однако сам предмет так и не нашли. Следователи предполагают, что его могли расплавить.

Руководитель отдела современного искусства Sotheby's Дэвид Гальперин назвал Маурицио Каттелана "совершенным провокатором мира искусства". По его словам, художник способен "заставлять коллекционеров переосмыслить соотношение между концепцией и материальной ценностью".

Каттелан известен и другими провокационными работами. Его скульптура "Он", изображающая Адольфа Гитлера на коленях, была продана в 2016 году на аукционе Christie's за 17,2 млн долларов (722 млн грн). Другое его произведение — "Комик", банан, приклеенный скотчем к стене, — продали в прошлом году за 6,2 млн долларов (260 млн грн).

Сам автор объясняет, что "Америка" является сатирой на чрезмерное богатство. "Что бы вы ни ели — обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара — результат одинаковый, если говорить о туалете", — сказал художник.

Две версии скульптуры были созданы в 2016 году. Первая принадлежит частному коллекционеру, а вторая демонстрировалась в музее Гуггенхайма (США, Нью-Йорк). Тогда более 100 тысяч посетителей выстроились в очередь, чтобы воспользоваться ею. Музей даже предлагал это произведение президенту США Дональду Трампу для Белого дома, когда тот запрашивал другую картину.

Гальперин не прогнозирует конечную сумму продажи, но подчеркивает, что "Америка" отличается от большинства концептуальных работ — она имеет высокую внутреннюю ценность благодаря материалу. "Вопрос пропорции между сырьем и художественной идеей здесь очень актуален", — подчеркнул он.

