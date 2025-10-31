Золотий унітаз знову з'явиться на публіці: Sotheby's виставляє скульптуру на продаж за $10 мільйонів

У США аукціонний дім Sotheby’s (Нью-Йорк) 18 листопада продасть золоту скульптуру Мауріціо Каттелана "Америка" — повністю функціональний унітаз із чистого золота вагою понад 101 кілограм. Початкова ціна — 10 млн доларів (420 млн грн).

Як повідомляє Newsmax, аукціонний дім оголосив, що твір буде представлений у його новій штаб-квартирі в будівлі Бройєра з 8 листопада. Відвідувачі зможуть побачити роботу, але не користуватися нею. За даними Sotheby’s, "Америка" є "гострим коментарем до зіткнення художнього виробництва та товарної вартості".

Скульптура повністю ідентична унітазу, який у 2019 році було викрадено з Бленгеймського палацу (Велика Британія). Тоді викрадачі вирвали його з водопроводу і зникли. Двох чоловіків було засуджено на початку 2024 року, однак сам предмет так і не знайшли. Слідчі припускають, що його могли розплавити.

Керівник відділу сучасного мистецтва Sotheby’s Девід Гальперін назвав Мауріціо Каттелана "досконалим провокатором світу мистецтва". За його словами, художник здатний "змушувати колекціонерів переосмислити співвідношення між концепцією та матеріальною цінністю".

Каттелан відомий і іншими провокаційними роботами. Його скульптура "Він", що зображує Адольфа Гітлера на колінах, була продана в 2016 році на аукціоні Christie’s за 17,2 млн доларів (722 млн грн). Інший його твір — "Комік", банан, приклеєний скотчем до стіни, — продали минулого року за 6,2 млн доларів (260 млн грн).

Сам автор пояснює, що "Америка" є сатирою на надмірне багатство. "Що б ви не їли — обід за 200 доларів чи хот-дог за 2 долари — результат однаковий, якщо говорити про туалет", — сказав художник.

Дві версії скульптури були створені у 2016 році. Перша належить приватному колекціонеру, а друга демонструвалася в музеї Гуггенхайма (США, Нью-Йорк). Тоді понад 100 тисяч відвідувачів вишикувалися в чергу, щоб скористатися нею. Музей навіть пропонував цей твір президенту США Дональду Трампу для Білого дому, коли той запитував іншу картину.

Гальперін не прогнозує кінцеву суму продажу, але наголошує, що "Америка" відрізняється від більшості концептуальних робіт — вона має високу внутрішню цінність завдяки матеріалу. "Питання пропорції між сировиною та художньою ідеєю тут дуже актуальне", — підкреслив він.

