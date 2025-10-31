Женщина не успела вовремя покормить котенка: его реакция стала вирусной (видео)

Жительница США опоздала с тем, чтобы угостить черного котенка Бенни обедом. За это пушистик обиделся на женщину, а реакция котика на поступок хозяйки стала вирусной.

Владелица четверолапого говорит, что ее котик был злым и голодным (англ. hangry) во время посещения малого, как видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео с реакцией пушистого стало вирусным — набрало более 7,7 млн просмотров. На кадрах видно, как американка открывает дверь и видит своего котика.

В ответ на вопрос: "Привет. Ты голоден?!", котик не сдерживает своей реакции и громко мяукает, будто подтверждает этот факт. Впоследствии женщина понимает, что она не вовремя покормила подопечного.

"Не знаю, как вы думаете, он действительно был голодным?" — говорится в подписи видео.

Известно, что ролик был снят в середине октября, а сама владелица живет на юге США. Владелица Бенни добавила в других роликах, когда Бенни постоянно ведет себя так — когда он голоден, то "начинает громко напоминать" об этом.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи поддержали версию о проголодавшемся котике. Больше всего поддержки среди юзеров получили такие реплики:

"Он точно был голодным. Мой кот так же мяукает, когда просит есть";

"Ешь, ешь, ешь, ешь";

"Мой малыш так причитает, когда что-то ему не так. А тут — кот голодный и злой. Что еще добавить?";

"Бенни — прямо шикарный. Вот честно говоря, как будто это — мой кот: когда голодный или что-то не так, то его слышно как сирену".

Ранее Фокус сообщал, как кот рассмешил своим поведением женщину. Ее акт доброты превратится в курьезный эпизод, от которого будут смеяться женщина и пользователи Интернета.

Впоследствии стало известно, что пушистыйобиделся на хозяйку из-за ее поездки. За время ее отсутствия пушистый с кличкой Плутон успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.