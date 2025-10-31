Жінка не встигла вчасно погодувати кошеня: його реакція стала вірусною (відео)

Мешканка США запізнилася з тим, аби почастувати чорного кошенята Бенні обідом. За це пухнастик образився на жінку, а реакція котика на вчинок хазяйки стала вірусною.

Власниця чотирилапого говорить, що її котик був злим і голодним (англ. hangry) під час відвідин малого, як видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео з реакцію пухнастого стало вірусним — набрало понад 7,7 млн переглядів. На кадрах видно, як американка відчиняє двері та бачить свого котика.

У відповідь на запитання: "Привіт. Ти голодний?!", котик не стримує своєї реакції та гучно нявчить, ніби підтверджує цей факт. Згодом жінка розуміє, що вона невчасно погодувала підопічного.

"Не знаю, як ви думаєте, чи він справді був голодним?" — йдеться в підписі відео.

Наразі відомо, що ролик було знято в середині жовтня, а сама власниця мешкає на півдні США. Власниця Бенні додала в інших роликах, коли Бенні постійно поводить себе так — коли він голодний, то "починає голосно нагадувати" про це.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, користувачі підтримали версію про зголоднілого котика. Найбільше підтримки серед юзерів отримали такі репліки:

"Він точно був голодним. Мій кіт так само нявчить, коли просить їсти";

"Їсти, їсти, їстиииии";

"Мій малий так голосить, коли щось йому не так. А тут — кіт голодний і злий. Що ще додати?";

"Бенні — прямо шикарний. От чесно кажучи, наче це — мій кіт: коли голодний чи щось не так, то його чутно як сирену".

Раніше Фокус повідомляв, як кіт розсмішив своєю поведінкою жінку. Її акт доброти перетвориться на курйозний епізод, від якого будуть сміятися жінка та користувачі Інтернету.

Згодом стало відомо, що пухнастий образився на хазяйку через її поїздку. За час її відсутності пухнастий з кличкою Плутон встиг образитися на власницю, а його реакція її подрузі стала вірусною.