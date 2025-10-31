"Плакал всю ночь": мужчина потратил 19 лет на инсталляцию на Хэллоуин, которую подожгли из зависти

Британец Стэн Яннетта в течение последних 19 лет создавал аттракцион для благотворительных целей. Однако в ночь на прошлый четверг, 23 октября, его работа была полностью уничтожена преступниками по неизвестным причинам.

64-летний британец выглянул из окна своей квартиры и увидел, что его работа была поглощена огнем. Пожарные потушили место возгорания, а полиция имеет доказательства поджога, сообщает Chronicle Live.

Мужчина рассказал, что о пожаре узнал от брата, который постучал в его дверь примерно в 11 вечера. Он говорит, что сразу понял, что что-то идет не так, но увиденное его поразило.

"Это было ужасно. Вся инсталляция, от начала до конца, сгорела полностью. Я опустошен, плакал всю ночь. "Опустошен" — это еще мягко сказано. Я уничтожен! Я подумал: почему именно я? Зачем они это сделали? Все говорят: "Почему они зацепили Стэна?" Все знают, чем я занимаюсь", — грустно признается мужчина.

Відео дня

Мужчина говорит, что пламя повредило крышу его гаража, задние окна квартиры и переднюю веранду соседнего дома. Мистер Яннетта подозревает, что кому-то его работа явно "мешала".

Стэн Яннетта и его друг Рич на месте пожара Фото: Chronicle Live

Журналисты пишут, что Стэн начал создавать хэллоуинскую инсталляцию в своем переднем саду вместе с другом Ричи Эймсом, 57 лет, который живет неподалеку. С годами она становилась все больше и больше, пока не достигла 70 футов (21.3 метра).

Пара ставила возле инсталляции ведра для сбора пожертвований. Затем они превращали ее в рождественскую декорацию и продолжали собирать средства для трех благотворительных организаций — Tiny Lives, Stopping Unsafe Relationships Together (SURT) и Pawz for Thought.

"Это все ради детей. Я ничего не смогу сделать на Рождество — у меня ничего не осталось. На этом все закончилось. Вчера один пожарный, которого я даже не знал, сказал мне: "Мне так жаль тебя. Мы собирались прийти завтра с детьми". Так много людей приходят посмотреть на это на Хэллоуин. Это огромная аттракция, потому что она бесплатная. Вчера я был готов к открытию, проверял, чтобы все работало. Я даже приобрел кучу билетов для розыгрыша призов. И теперь все пропало", — откровенно говорит британец.

Его друг Рич говорит, что этот поступок является безумным и отвратительным, потому что этим неизвестные "убили Хэллоуин и Рождество". Поступок неизвестных фактически уничтожил выставку впервые за 20 лет.

Остатки уникальной инсталляции британского создателя Фото: Chronicle Live

"Мы делали это 19 лет, и никогда не имели никаких проблем. Я опустошен, но Стэн — просто сломан. Все это теперь уничтожено. Я думаю, это конец. Мы не сможем восстановиться после этого. Не понимаю, зачем кто-то сделал такое. Стэн — самый искренний человек, которого можно встретить. У него собственный гараж в городе, и он всегда помогает другим. Он делает все для всех", — откровенно говорит друг господина Яннетты.

Сейчас полиция и пожарные подтвердили факт пожара. Представитель правоохранителей подтвердил, что сейчас копы просят местных предоставить видео с камер и показания о преступниках, которых подозревают в умышленном поджоге.

Ранее Фокус рассказывал, как поджог разрушил медовый месяц супругов. Дочь находилась дома в то время, когда возле дома подожгли мусорные мешки.

Впоследствии стало известно, что в Польше украинец пытался сжечь работодателя. В полицию поступило сообщение, что 34-летний работник пытался сжечь своего начальника.