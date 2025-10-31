"Плакав усю ніч": чоловік витратив 19 років на інсталяцію на Геловін, яку підпалили із заздрості

Британець Стен Яннетта протягом останніх 19 років створював атракціон для благодійних цілей. Однак вночі проти минулого четверга, 23 жовтня, його робота була повністю знищена злочинцями з невідомих причин.

64-річний британець виглянув із вікна своєї квартири та побачив, що його робота була поглинута вогнем. Пожежники загасили місце загорання, а поліція має докази підпалу, повідомляє Chronicle Live.

Чоловік розповів, що про пожежу дізнався від брата, який постукав у його двері приблизно об 11-й вечора. Він говорить, що відразу зрозумів, що щось йде не так, але побачене його вразило.

"Це було жахливо. Уся інсталяція, від початку до кінця, згоріла повністю. Я спустошений, плакав усю ніч. "Спустошений" — це ще м’яко сказано. Я знищений! Я подумав: чому саме я? Навіщо вони це зробили? Усі кажуть: "Чому вони зачепили Стена?". Усі знають, чим я займаюся", — сумно зізнається чоловік.

Чоловік говорить, що полум’я пошкодило дах його гаража, задні вікна квартири та передню веранду сусіднього будинку. Містер Яннетта підозрює, що комусь його робота явно "заважала".

Стен Яннетта та його друг Річ на місці пожежі Фото: Chronicle Live

Журналісти пишуть, що Стен почав створювати хелловінську інсталяцію у своєму передньому саду разом із другом Річі Еймсом, 57 років, який живе неподалік. З роками вона ставала дедалі більшою, доки не досягла 70 футів (21.3 метри).

Пара ставила біля інсталяції відра для збору пожертв. Потім вони перетворювали її на різдвяну декорацію й продовжували збирати кошти для трьох благодійних організацій — Tiny Lives, Stopping Unsafe Relationships Together (SURT) та Pawz for Thought.

"Це все заради дітей. Я нічого не зможу зробити на Різдво — у мене нічого не залишилось. На цьому все скінчилося. Учора один пожежник, якого я навіть не знав, сказав мені: "Мені так шкода тебе. Ми збиралися прийти завтра з дітьми". Так багато людей приходять подивитись на це на Хелловін. Це величезна атракція, бо вона безкоштовна. Учора я був готовий до відкриття, перевіряв, щоб усе працювало. Я навіть придбав купу квитків для розіграшу призів. І тепер усе пропало", — відверто говорить британець.

Його друг Річ каже, що цей вчинок є божевільним та огидним, бо цим невідомі "вбили Геловін і Різдво". Вчинок невідомих фактично знищив виставку вперше за 20 років.

Залишки унікальної інсталяції британського добродія Фото: Chronicle Live

"Ми робили це 19 років, і ніколи не мали жодних проблем. Я спустошений, але Стен — просто зламаний. Усе це тепер знищено. Я думаю, це кінець. Ми не зможемо відновитися після цього.Не розумію, навіщо хтось зробив таке. Стен — найщиріша людина, яку можна зустріти. У нього власний гараж у місті, і він завжди допомагає іншим. Він робить усе для всіх", — відверто каже друг пана Яннетти.

Наразі поліція та пожежники підтвердили факт пожежі. Речник правоохоронців підтвердив, що наразі копи просять місцевих надати відео з камер і свідчення про злочинців, які підозрюють в зумисному підпалі.

