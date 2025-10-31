Студентка направлялась на лекцию и вдруг попала в курьезную ловушку: что произошло (видео)

Американка Кристина пыталась вовремя выйти на лекцию, но не смогла этого сделать из-за курьеза с дверью. Ситуация, в которой оказалась девушка, рассмешила сеть и пользователей.

Оказалось, что девушка заблокировала себя дверью и не смогла выбраться из комнаты, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео стало популярным в сети — набрало более 2 млн просмотров. В ролике видно, как девушка пытается открыть дверь спальни, которая заблокирована другой дверью — вероятно, в ванную.

В какой-то момент Кристина держит маленький нож, а пол покрыт деревянной стружкой от трения дверей друг о друга.

"Как мне объяснить профессору, что я застряла в своей комнате, и в ближайшее время не появлюсь?" — говорится в подписи к ролику.

В следующем видео девушка показала, что одна из дверей открывается полностью назад и блокирует входную дверь, поэтому она не могла "просто закрыть одну из них". В результате дверь пришлось снять с петель.

Відео дня

Реакция соцсетей

Пользователи были поражены тем, что произошло со студенткой и советовали, как ей можно было учить. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Как вообще можно попасть в такую ситуацию?";

"Кажется, это просто плохой дизайн от того, кто устанавливал эту дверь";

"Я бы просто отправил это видео преподавателю и добавил: "Из-за непредвиденных обстоятельств сегодня не смогу присутствовать. Прошу возможности обсудить пропущенный материал позже";

"Однажды я тоже застрял в общежитии — пришлось вызывать службу безопасности".

