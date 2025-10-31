Студентка прямувала на лекцію і раптом потрапила в курйозну пастку: що сталося (відео)

Американка Крістіна намагалася вчасно вийти на лекцію, але не змогла цього зробити через курйоз з дверима. Ситуація, в якій опинилася дівчина, розсмішив мережу та користувачів.

Виявилося, що дівчина заблокувала себе дверима та не змогла вибратися з кімнати, як це видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео стало популярним у мережі — набрало понад 2 млн переглядів. У ролику видно, як дівчина намагається відкрити двері спальні, які заблоковані іншими дверима — ймовірно, до ванної.

В якийсь момент Крістіна тримає маленький ніж, а підлога вкрита дерев’яною стружкою від тертя дверей одна об одну.

"Як мені пояснити професору, що я застрягла у своїй кімнаті, і найближчим часом не з’явлюся?" — йдеться в підписі до ролика.

У наступному відео дівчина показала, що одна з дверей відчиняється повністю назад і блокує вхідні двері, тому вона не могла "просто закрити одну з них". У результаті двері довелося зняти з петель.

Реакція соцмереж

Користувачі були вражені від того, що сталося зі студенткою та радили, як їй можна було вчитини. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Як взагалі можна потрапити в таку ситуацію?";

"Здається, це просто поганий дизайн від того, хто встановлював ці двері";

"Я б просто відправив це відео викладачу й додав: "Через непередбачувані обставини сьогодні не зможу бути присутнім. Прошу можливості обговорити пропущений матеріал пізніше";

"Одного разу я теж застряг у гуртожитку — довелося викликати службу безпеки".

