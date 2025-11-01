Предсмертная просьба преступника навсегда оставила заключенных в Техасе без последней привилегии
44-летний Лоуренс Брюэр, который в 2011 году был приговорен к смертной казни из-за убийства Джеймса Бёрда-младшего, просьбой о своей последней трапезе перед исполнением приговора изменил подход пенитенциарной системы штата Техас к меню смертников.
По законодательству, люди, приговоренные к смертной казни, ранее имели право заказать для последнего меню блюда по своему желанию. Этим воспользовался и Брюэр, пишет Mirror.
Он вошел в историю перечнем того, что хотел бы съесть в последний раз.
Обширное меню, заказанное Брюэром, включало в себя чизбургер с беконом из трех видов мяса, мясную пиццу, омлет с сыром, говядиной и овощами, три фахитас, два жареных куриных стейка с подливкой и луком, большую миску бамии с кетчупом, 450 граммов мяса барбекю, половину буханки хлеба, арахисовую помадку с дробленым арахисом, пинту мороженого и три рутбира.
Когда все это доставили в камеру смертника, он отказался от еды, заявив, что не голоден.
Выходка осужденного так разозлила администрацию техасской тюрьмы, что с тех пор она отменила право последнего приема пищи с выбором блюд по желанию.
Вместо этого теперь заключенным перед казнью дают ту же еду, что и остальным.
Решение было принято через несколько часов после казни Брюэра 21 сентября, и изменения утвердил Департамент уголовного правосудия Техаса в течение нескольких дней.
Власти США в то время заявили, что просьба Брюэра о еде стала последней каплей для системы камер смертников, а сенатор Джон Уитмайр поручил тюремному руководству отменить требование о последнем приеме пищи.
"Хватит! Крайне неуместно предоставлять приговоренному к смертной казни такую привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставил своей жертве", – заявил он, имея в виду то, что на суде Брюэр даже не выразил сожаление по поводу содеянного.
Убийство Джеймса Берда-младшего: что известно
В 1998 году Лоуренс Рассел Брюэр и двое его сообщников с особой жестокостью убили чернокожего Джеймса Берда-младшего, которому на тот момент было 49 лет.
Рано утром 7 июня 1998 в Джаспери, штат Техас, Берд столкнулся с мужчинами дороге домой с вечеринки. Они вызвались подвезти его домой.
Преступники увезли его в удаленное место, после чего пытали его, в частности, они привязали Берда к автомобилю и волочили по дороге, пока тот не скончался.
Мужчину буквально разорвало на куски. На протяжении двух миль тянулся кровавый след с частями тела и личными вещами убитого.
Судмедэкспертиза установила, что когда Джеймса волокли по дороге, он был еще жив.
В ходе расследования выяснилось, что Брюэр разделял некоторые идеи экстремистской организации Ку-клукс-клан и проповедовал "превосходство белой расы".
За день до казни преступник сказал:
"Сожалею ли я о содеянном? Нет, не жалею. Я сделал бы это снова…"
44-летний Джон Уильям Кинг – второй человек, казненный за это убийство, и организатор расистской группировки. Его казнь состоялась 24 апреля 2019 года.
В письме Брюэру, которое было перехвачено администрацией тюрьмы, Кинг писал, что гордится своим поступком и что ради того, что совершил, ему не страшно и умереть.
Третий участник преступления, Шон Аллен Берри, приговорен к пожизненному заключению.
Убийство Джеймса Берда-младшего побудило Конгресс США принять Закон о преступлениях на почве ненависти в 2009 году. Он ужесточал наказания за преступления, совершаемые по признаку расы, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации, пола, инвалидности или национального происхождения.
