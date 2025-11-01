Предсмертная просьба преступника навсегда оставила заключенных в Техасе без последней привилегии

44-летний Лоуренс Брюэр, который в 2011 году был приговорен к смертной казни из-за убийства Джеймса Бёрда-младшего, просьбой о своей последней трапезе перед исполнением приговора изменил подход пенитенциарной системы штата Техас к меню смертников.

По законодательству, люди, приговоренные к смертной казни, ранее имели право заказать для последнего меню блюда по своему желанию. Этим воспользовался и Брюэр, пишет Mirror.

Он вошел в историю перечнем того, что хотел бы съесть в последний раз.

Обширное меню, заказанное Брюэром, включало в себя чизбургер с беконом из трех видов мяса, мясную пиццу, омлет с сыром, говядиной и овощами, три фахитас, два жареных куриных стейка с подливкой и луком, большую миску бамии с кетчупом, 450 граммов мяса барбекю, половину буханки хлеба, арахисовую помадку с дробленым арахисом, пинту мороженого и три рутбира.

Когда все это доставили в камеру смертника, он отказался от еды, заявив, что не голоден.

Лоуренс Рассел Брюэр был казнен путем введения смертельной иньекции Фото: Соцсети

Выходка осужденного так разозлила администрацию техасской тюрьмы, что с тех пор она отменила право последнего приема пищи с выбором блюд по желанию.

Вместо этого теперь заключенным перед казнью дают ту же еду, что и остальным.

Решение было принято через несколько часов после казни Брюэра 21 сентября, и изменения утвердил Департамент уголовного правосудия Техаса в течение нескольких дней.

Власти США в то время заявили, что просьба Брюэра о еде стала последней каплей для системы камер смертников, а сенатор Джон Уитмайр поручил тюремному руководству отменить требование о последнем приеме пищи.

"Хватит! Крайне неуместно предоставлять приговоренному к смертной казни такую ​​привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставил своей жертве", – заявил он, имея в виду то, что на суде Брюэр даже не выразил сожаление по поводу содеянного.

Убийство Джеймса Берда-младшего: что известно

В 1998 году Лоуренс Рассел Брюэр и двое его сообщников с особой жестокостью убили чернокожего Джеймса Берда-младшего, которому на тот момент было 49 лет.

Рано утром 7 июня 1998 в Джаспери, штат Техас, Берд столкнулся с мужчинами дороге домой с вечеринки. Они вызвались подвезти его домой.

Преступники увезли его в удаленное место, после чего пытали его, в частности, они привязали Берда к автомобилю и волочили по дороге, пока тот не скончался.

Мужчину буквально разорвало на куски. На протяжении двух миль тянулся кровавый след с частями тела и личными вещами убитого.

Судмедэкспертиза установила, что когда Джеймса волокли по дороге, он был еще жив.

Джеймс Берда-младший был убит с особой жестокостью

В ходе расследования выяснилось, что Брюэр разделял некоторые идеи экстремистской организации Ку-клукс-клан и проповедовал "превосходство белой расы".

За день до казни преступник сказал:

"Сожалею ли я о содеянном? Нет, не жалею. Я сделал бы это снова…"

44-летний Джон Уильям Кинг – второй человек, казненный за это убийство, и организатор расистской группировки. Его казнь состоялась 24 апреля 2019 года.

В письме Брюэру, которое было перехвачено администрацией тюрьмы, Кинг писал, что гордится своим поступком и что ради того, что совершил, ему не страшно и умереть.

Третий участник преступления, Шон Аллен Берри, приговорен к пожизненному заключению.

Убийство Джеймса Берда-младшего побудило Конгресс США принять Закон о преступлениях на почве ненависти в 2009 году. Он ужесточал наказания за преступления, совершаемые по признаку расы, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации, пола, инвалидности или национального происхождения.

