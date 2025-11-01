Передсмертне прохання злочинця назавжди залишило ув'язнених у Техасі без останнього привілею

44-річний Лоуренс Брюер, який 2011 року був засуджений до смертної кари через убивство Джеймса Берда-молодшого, проханням про свою останню трапезу перед виконанням вироку змінив підхід пенітенціарної системи штату Техас до меню смертників.

За законодавством, люди, засуджені до смертної кари, раніше мали право замовити для останнього меню страви за своїм бажанням. Цим скористався і Брюер, пише Mirror.

Він увійшов в історію переліком того, що хотів би з'їсти востаннє.

Велике меню, замовлене Брюером, містило чизбургер із беконом із трьох видів м'яса, м'ясну піцу, омлет із сиром, яловичиною та овочами, три фахітас, два смажені курячі стейки з підливою та цибулею, велику миску бамії з кетчупом, 450 грамів м'яса барбекю, половину буханця хліба, арахісову помадку із подрібненим арахісом, пінту морозива та три рутбіри.

Коли все це доставили в камеру смертника, він відмовився від їжі, заявивши, що не голодний.

Лоуренс Рассел Брюер був страчений шляхом введення смертельної ін'єкції Фото: Соцсети

Витівка засудженого так розлютила адміністрацію техаської в'язниці, що відтоді вона скасувала право останнього прийому їжі з вибором страв за бажанням.

Замість цього тепер ув'язненим перед стратою дають ту саму їжу, що й іншим.

Рішення ухвалили за кілька годин після страти Брюера 21 вересня, і зміни затвердив Департамент кримінального правосуддя Техасу протягом кількох днів.

Влада США на той час заявила, що прохання Брюера про їжу стало останньою краплею для системи камер смертників, а сенатор Джон Вітмайр доручив тюремному керівництву скасувати вимогу щодо останнього прийому їжі.

"Досить! Вкрай недоречно надавати засудженому до смертної кари такий привілей. Це привілей, який злочинець не надав своїй жертві", — заявив він, маючи на увазі те, що на суді Брюер навіть не висловив співчуття з приводу скоєного.

Убивство Джеймса Берда-молодшого: що відомо

У 1998 році Лоуренс Рассел Брюер і двоє його спільників з особливою жорстокістю вбили чорношкірого Джеймса Берда-молодшого, якому на той момент було 49 років.

Рано вранці 7 червня 1998 року в Джаспері, штат Техас, Берд зіткнувся з чоловіками дорогою додому з вечірки. Вони зголосилися підвезти його додому.

Злочинці відвезли його у віддалене місце, після чого катували його, зокрема, вони прив'язали Берда до автомобіля і волочили дорогою, поки той не помер.

Чоловіка буквально розірвало на шматки. Протягом двох миль тягнувся кривавий слід із частинами тіла та особистими речами вбитого.

Судмедекспертиза встановила, що коли Джеймса волокли дорогою, він був ще живий.

Джеймса Берда-молодшого було вбито з особливою жорстокістю

Під час розслідування з'ясувалося, що Брюер поділяв деякі ідеї екстремістської організації Ку-клукс-клан і проповідував "перевагу білої раси".

За день до страти злочинець сказав:

"Чи шкодую я про скоєне? Ні, не шкодую. Я зробив би це знову..."

44-річний Джон Вільям Кінг — друга людина, страчена за це вбивство, й організатор расистського угруповання. Його страта відбулася 24 квітня 2019 року.

У листі Брюеру, який перехопила адміністрація в'язниці, Кінг писав, що пишається своїм вчинком і що заради того, що вчинив, йому не страшно і померти.

Третій учасник злочину, Шон Аллен Беррі, засуджений до довічного ув'язнення.

Убивство Джеймса Берда-молодшого спонукало Конгрес США ухвалити Закон про злочини на ґрунті ненависті у 2009 році. Він посилював покарання за злочини, вчинені за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, сексуальної орієнтації, статі, інвалідності або національного походження.

