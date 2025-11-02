Пенсионер три дня выживал в овраге, питаясь только вином: спасатели не могли поверить

77-летний велосипедист из региона Севенны чудом остался жив после падения в овраг глубиной около 40 метров и провел там три дня, поддерживая силы лишь несколькими бутылками красного вина и остатками продуктов, купленных в супермаркете.

На юге Франции произошла удивительная история спасения, которая поразила даже опытных спасателей. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел недалеко от деревни Сен-Жюльен-де-Пуэнт. Мужчина возвращался домой с покупками, когда потерял управление на извилистой горной дороге и сорвался со склона. Велосипед и сумка с продуктами улетели вместе с ним, однако, как ни странно, несколько бутылок вина не разбились. Именно они помогли пенсионеру выжить в холодные и сырые осенние дни.

По информации французского агентства Entrevue, пострадавший все это время пытался привлечь внимание прохожих — кричал, когда слышал проезжающие машины, но из-за глубины оврага его никто не замечал. Температура ночью опускалась почти до нуля, а дождь усложнял положение.

Спасатели нашли мужчину, проведшего три дня после падения в овраг Фото: Britannica

На третий день после происшествия дорожные рабочие случайно заметили раму велосипеда, лежавшую у обрыва, и вызвали экстренные службы. Спасатели из пожарно-спасательной службы департамента Эро прибыли на место и спустились вниз по склону, где нашли мужчину живым, но крайне ослабленным.

"Это настоящее чудо. Он провел три холодных ночи под дождем, почти без еды и воды, и все же остался жив. Такие случаи редкость даже в горах", — рассказал спасатель Лоран Сават.

Медики доставили пенсионера в больницу, где диагностировали легкое переохлаждение и несколько незначительных ушибов.

"Он очень крепкий, настоящий боец", — добавил врач, уточнив, что мужчина несколько раз падал в ручей, пытаясь выбраться наружу.

По словам спасателей, подобные случаи напоминают, насколько важно информировать близких о маршруте и времени возвращения из горных поездок. А выжившего велосипедиста местные жители уже прозвали "человеком, которого спасло вино".

