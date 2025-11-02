Туристка с детьми проехала 13 часов, чтобы попасть в несуществующий отель (фото)

Отдых британской туристки обернулся кошмаром. После 13-часовой поездки с детьми Бетани Хант обнаружила, что забронированный ею отель в Блэкпуле оказался заброшенным.

По словам женщины, семья потерпела 13-часовую поездку на автобусе, оплатив размещение заранее. При прибытии выяснилось, что отель Arncliffe Lodge (или The Arncliffe) был якобы закрыт. Об этом пишет Mirror.

"Клянусь, я проклята. Не бронируйте отель Arncliffe в Блэкпуле. Он заброшен, но с вас все равно возьмут деньги и предложат приехать", — заявила Хант.

По ее словам, другие гости ранее сообщали, что приезжали в отель, но не могли попасть внутрь или дозвониться до персонала.

Женщина говорит, что сама заранее писала сотрудникам отеля.

"Я сказала, что у меня ужасная неделя, что все идет наперекосяк, что мне придется ехать 13 часов на автобусе… мне нужны гарантии, что с моим бронированием все в порядке", — отмечает британка. В ответ она получила сообщение, в котором говорилось, что отель "ожидает ее визита".

Бетани Хант рассказала о своем неудачном отдыхе Фото: TikTok

Но на практике при регистрации вместе с детьми в проливной дождь они увидели здание без реакции персонала, отключенное, заброшенное. По словам Хант, местные жители, проходившие мимо, сказали, что владельцы "сбежали со всеми деньгами".

"Похоже, это продолжается уже как минимум три недели. А Booking.com — все еще позволяет бронировать", — заявила она.

Не желая оставаться ни с чем, женщина и ее семья потратили еще около часа, чтобы найти другой отель, и оформляли возврат через сервисы вроде Klarna.

Издание отмечает, что Arncliffe ранее имел стабильные отзывы: по данным одной из площадок рейтинг составлял порядка 5,7 из 10 на основе примерно 134 отзывов. Тем не менее, текущие комментарии на других ресурсах содержат жалобы: "отель закрыт", "запрос на возврат отклонен", "никто не отвечает".

