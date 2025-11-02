Туристка з дітьми проїхала 13 годин, щоб потрапити в неіснуючий готель (фото)

Відпочинок британської туристки обернувся кошмаром. Після 13-годинної поїздки з дітьми Бетані Хант виявила, що заброньований нею готель у Блекпулі виявився покинутим.

За словами жінки, сім'я зазнала 13-годинної поїздки автобусом, оплативши розміщення заздалегідь. Після прибуття з'ясувалося, що готель Arncliffe Lodge (або The Arncliffe) був нібито закритий. Про це пише Mirror.

"Клянуся, я проклята. Не бронюйте готель Arncliffe у Блекпулі. Він занедбаний, але з вас однаково візьмуть гроші й запропонують приїхати", — заявила Хант.

За її словами, інші гості раніше повідомляли, що приїжджали в готель, але не могли потрапити всередину або додзвонитися до персоналу.

Жінка каже, що сама заздалегідь писала співробітникам готелю.

"Я сказала, що в мене жахливий тиждень, що все йде шкереберть, що мені доведеться їхати 13 годин автобусом... мені потрібні гарантії, що з моїм бронюванням усе гаразд", — зазначає британка. У відповідь вона отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що готель "очікує на її візит".

Відео дня

Бетані Гант розповіла про свій невдалий відпочинок Фото: TikTok

Але на практиці під час реєстрації разом із дітьми під час проливного дощу вони побачили будівлю без реакції персоналу, відключену, занедбану. За словами Хант, місцеві жителі, які проходили повз, сказали, що власники "втекли з усіма грошима".

"Схоже, це триває вже щонайменше три тижні. А Booking.com — все ще дозволяє бронювати", — заявила вона.

Не бажаючи залишатися ні з чим, жінка та її сім'я витратили ще близько години, щоб знайти інший готель, і оформляли повернення через сервіси на кшталт Klarna.

Видання зазначає, що Arncliffe раніше мав стабільні відгуки: за даними одного з майданчиків, рейтинг становив близько 5,7 з 10 на основі приблизно 134 відгуків. Проте поточні коментарі на інших ресурсах містять скарги: "готель закрито", "запит на повернення відхилено", "ніхто не відповідає".

Раніше Фокус повідомляв, що "ідеальна" няня захопила будинок за $1 млн і перетворила його на звалище. Джеймі Карано Норденстрем і її чоловік Філіп у 2013 році придбали фермерський будинок, що розвалювався, в Гіллсдейлі (штат Нью-Йорк) з планом використовувати його як заміську резиденцію. Згодом вони вирішили переїхати туди на постійній основі, зробивши ремонт.

Також стало відомо, що безпритульна захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячне жахіття, що коштувало їм тисячі доларів.