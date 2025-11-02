Пенсіонер три дні виживав у яру, харчуючись лише вином: рятувальники не могли повірити

77-річний велосипедист із регіону Севенни дивом залишився живим після падіння в яр глибиною близько 40 метрів і провів там три дні, підтримуючи сили лише кількома пляшками червоного вина і залишками продуктів, куплених у супермаркеті.

На півдні Франції сталася дивовижна історія порятунку, яка вразила навіть досвідчених рятувальників. Про це пише Metro.

Інцидент стався недалеко від села Сен-Жюльєн-де-Пуент. Чоловік повертався додому з покупками, коли втратив керування на звивистій гірській дорозі й зірвався зі схилу. Велосипед і сумка з продуктами полетіли разом із ним, проте, як не дивно, кілька пляшок вина не розбилися. Саме вони допомогли пенсіонерові вижити в холодні та сирі осінні дні.

За інформацією французького агентства Entrevue, потерпілий увесь цей час намагався привернути увагу перехожих — кричав, коли чув машини, які проїжджали повз, але через глибину яру його ніхто не помічав. Температура вночі опускалася майже до нуля, а дощ ускладнював становище.

Рятувальники знайшли чоловіка, який провів три дні після падіння в яр Фото: Britannica

На третій день після події дорожні робітники випадково помітили раму велосипеда, що лежала біля обриву, і викликали екстрені служби. Рятувальники з пожежно-рятувальної служби департаменту Еро прибули на місце і спустилися вниз по схилу, де знайшли чоловіка живим, але вкрай ослабленим.

"Це справжнє диво. Він провів три холодні ночі під дощем, майже без їжі та води, і все ж залишився живим. Такі випадки рідкість навіть у горах", — розповів рятувальник Лоран Сават.

Медики доправили пенсіонера до лікарні, де діагностували легке переохолодження та кілька незначних забоїв.

"Він дуже міцний, справжній боєць", — додав лікар, уточнивши, що чоловік кілька разів падав у струмок, намагаючись вибратися назовні.

За словами рятувальників, такі випадки нагадують, наскільки важливо інформувати близьких про маршрут і час повернення з гірських поїздок. А велосипедиста, який вижив, місцеві жителі вже прозвали "людиною, яку врятувало вино".

