Особый ритуал: хозяйка собаки показала, как каждую ночь укладывает ее спать (видео)

В TikTok набирает популярность видео, где хозяйка делится трогательным ночным ритуалом своей собаки. На кадрах видно, как животное несут из гостиной в спальню.

Малышка по кличке Тофу, белоснежная мальтийская болонка, стала звездой сети благодаря своей необычной привычке засыпать только на зеленом пуфике. Видео, опубликованное пользователем @tofulover.com, набрало более 3,6 миллиона просмотров за несколько дней.

На кадрах видно, как мужчина несет Тофу из гостиной в спальню, а та с радостью прыгает на зеленом покрывале пуфа, готовясь ко сну.

"Точка зрения: вы начали укладывать собаку спать на случайный зеленый пуфик — и теперь это часть ее ночной рутины", — пошутила в подписи автор ролика.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи умиляются ритуалу Тофу:

"Представьте, как объяснять это няне, если нужно уехать из города";

"Обожаю, как глупости становятся частью собачьей рутины";

"Собаки — это просто преданные и милые сокровища";

"Мои псы не ложатся спать, пока я не спою им колыбельную. Это полностью моя вина".

Эксперты отмечают, что все больше людей относятся к питомцам как к полноценным членам семьи. По данным YouGov, 88 % американцев считают своих домашних любимцев "своими детьми", а две трети позволяют им спать в кровати. Более половины владельцев даже покупают питомцам подарки к праздникам.

