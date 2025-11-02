Особый ритуал: хозяйка собаки показала, как каждую ночь укладывает ее спать (видео)
В TikTok набирает популярность видео, где хозяйка делится трогательным ночным ритуалом своей собаки. На кадрах видно, как животное несут из гостиной в спальню.
Малышка по кличке Тофу, белоснежная мальтийская болонка, стала звездой сети благодаря своей необычной привычке засыпать только на зеленом пуфике. Видео, опубликованное пользователем @tofulover.com, набрало более 3,6 миллиона просмотров за несколько дней.
На кадрах видно, как мужчина несет Тофу из гостиной в спальню, а та с радостью прыгает на зеленом покрывале пуфа, готовясь ко сну.
"Точка зрения: вы начали укладывать собаку спать на случайный зеленый пуфик — и теперь это часть ее ночной рутины", — пошутила в подписи автор ролика.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи умиляются ритуалу Тофу:
- "Представьте, как объяснять это няне, если нужно уехать из города";
- "Обожаю, как глупости становятся частью собачьей рутины";
- "Собаки — это просто преданные и милые сокровища";
- "Мои псы не ложатся спать, пока я не спою им колыбельную. Это полностью моя вина".
Эксперты отмечают, что все больше людей относятся к питомцам как к полноценным членам семьи. По данным YouGov, 88 % американцев считают своих домашних любимцев "своими детьми", а две трети позволяют им спать в кровати. Более половины владельцев даже покупают питомцам подарки к праздникам.
Ранее Фокус сообщал, что будущая мама рассмеялась после УЗИ, ведь ребенок оказался похож на их собаку. Будущая мама признается, что решила не относиться к ситуации слишком серьезно.
Также стало известно, что потерянная собака нашлась спустя 5 лет спустя за 836 км от дома. Семья долго время не знала, что стало с Пенни, пока животное не нашли бродящим по улицам города в другом штате США.