Особливий ритуал: господиня собаки показала, як щоночі вкладає її спати (відео)

У TikTok набирає популярності відео, де господиня ділиться зворушливим нічним ритуалом свого собаки. На кадрах видно, як тварину несуть із вітальні до спальні.

Крихітка на прізвисько Тофу, білосніжна мальтійська болонка, стала зіркою мережі завдяки своїй незвичній звичці засинати тільки на зеленому пуфику. Відео, опубліковане користувачем @tofulover.com, набрало понад 3,6 мільйона переглядів за кілька днів.

На кадрах видно, як чоловік несе Тофу з вітальні до спальні, а та з радістю стрибає на зеленому покривалі пуфа, готуючись до сну.

"Точка зору: ви почали укладати собаку спати на випадковий зелений пуф — і тепер це частина його нічної рутини", — пожартувала в підписі авторка ролика.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі розчулюються ритуалу Тофу:

"Уявіть, як пояснювати це няні, якщо потрібно виїхати з міста";

"Обожнюю, як дурниці стають частиною собачої рутини";

"Собаки — це просто віддані й милі скарби";

"Мої пси не лягають спати, поки я не заспіваю їм колискову. Це повністю моя вина".

Відео дня

Експерти зазначають, що дедалі більше людей ставляться до вихованців як до повноцінних членів сім'ї. За даними YouGov, 88 % американців вважають своїх домашніх улюбленців "своїми дітьми", а дві третини дозволяють їм спати в ліжку. Більше половини власників навіть купують вихованцям подарунки до свят.

Раніше Фокус повідомляв, що майбутня мама розсміялася після УЗД, адже дитина виявилася схожою на їхнього собаку. Майбутня мама зізнається, що вирішила не ставитися до ситуації занадто серйозно.

Також стало відомо, що загублена собака знайшлася через 5 років за 836 км від будинку. Сім'я довгий час не знала, що стало з Пенні, поки тварину не знайшли бродячою вулицями міста в іншому штаті США.