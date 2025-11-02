Мужчина потерял любимого пса, но годы спустя произошло неожиданное благодаря Instagram (видео)

Бразилец Эдилсон Жуниор потерял своего лучшего друга — собаку по имени Абнер. После многодневных поисков он смирился с потерей любимца, но пять лет спустя произошло неожиданное.

Мужчина скроллил в соцсети, когда случайно увидел собаку, в которой узнал потерянного друга Абнера. Об этом сообщает бразильское издание N3 News.

Эдилсон рассказал журналистам, что провел месяцы безуспешных поисков, а потом принял тяжелую правду. Мужчина не мог забыть собаку, поэтому решил больше никого не брать под приют.

"Я месяцами искал его, развешивал объявления, говорил с приютами. Когда ничего не нашел — решил больше никогда не заводить собаку", — признался он.

Когда с момента исчезновения Абнера прошло пять лет, поэтому бразилец сидел однажды и скроллил в Instagram. Так он попал на фото одной благотворительной организации, которая занимается защитой животных, где и увидел знакомые глаза — это был Абнер.

Выяснилось, что пес все это время жил в приюте после того, как его подобрали на улице. Из-за проблем с движением и зрением Абнер стал постоянным жителем заведения.

Его приютил известный проект Invisíveis Não Mais ("Больше не невидимые"), занимающийся помощью животным, которых редко берут из-за возраста или болезни. Именно волонтеры проекта и организовали прогулку собак, во время которой сделали фото, впоследствии попавшие в Instagram и попавшие на глаза Эдилсону.

"Когда они снова встретились, Абнер сначала подошел, понюхал хозяина — и просто растаял в его объятиях. Это был момент, который мы никогда не забудем. Мы всегда хотели найти дом для тех, кого никто не замечает. Сегодня поняли: Абнер никогда не был невидимым — он просто был потерян", — рассказали волонтеры.

Впоследствии мужчина в своем Instagram разместил видео с объединением с Абнером. После возвращения старого друга, Эдилсон решил взять под опеку еще одну собаку и занимается уходом за обеими хвостатыми.

