Чоловік втратив улюбленого пса, але роки потому сталося неочікуване завдяки Instagram (відео)

Бразилець Еділсон Жуніор утратив свого найкращого друга — собаку на ім’я Абнер. Після багатоденних пошуків він змирився з утратою улюбленця, але п'ять років потому сталося неочікуване.

Чоловік скролив в соцмережі, коли випадково побачив собаку, в якому впізнав втраченого друга Абнера. Про це повідомляє бразильське видання N3 News.

Еділсон розповів журналістам, що провів місяці безуспішних пошуків, а потім прийняв важку правду. Чоловік не міг забути собаку, тому вирішив більше нікого не брати під прихисток.

"Я місяцями шукав його, розвішував оголошення, говорив із притулками. Коли нічого не знайшов — вирішив більше ніколи не заводити собаку", — зізнався він.

Коли з моменту зникнення Абнера минуло п’ять років, тому бразилець сидів одного дня та скролив у Instagram. Так він потрапив на фото однієї благодійної організації, яка займається захистом тварин, де і побачив знайомі очі — це був Абнер.

З’ясувалося, що пес увесь цей час жив у притулку після того, як його підібрали на вулиці. Через проблеми з рухом і зором Абнер став постійним мешканцем закладу.

Його прихистив відомий проєкт Invisíveis Não Mais ("Більше не невидимі"), що займається допомогою тваринам, яких рідко беруть через вік або хвороби. Саме волонтери проєкту й організували прогулянку собак, під час якої зробили фото, що згодом потрапили в Instagram і потрапили на очі Еділсону.

"Коли вони знову зустрілися, Абнер спочатку підійшов, понюхав господаря — і просто розтанув у його обіймах. Це був момент, який ми ніколи не забудемо. Ми завжди хотіли знайти домівку для тих, кого ніхто не помічає. Сьогодні зрозуміли: Абнер ніколи не був невидимим — він просто був загублений", — розповіли волонтери.

Згодом чоловік у своєму Instagram розмістив відео з об'єднанням з Абнером. Після повернення старого друга, Еділсон вирішив взяти під опіку ще одного собаку та займається доглядом за обома хвостатими.

