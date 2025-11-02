Двух косаток "бросили умирать" в заброшенном морском парке: активисты бьют тревогу

Активисты из организации EarthDay предупреждают, что "времени больше не осталось", чтобы спасти животных, которых, по их словам, "бросили умирать" в разрушенном парке.

Две косатки, мать и сын, оказались в смертельной ловушке на территории закрытого Marineland в Антибе (Франция). Об этом пишет Lad Bible.

Некогда популярный морской аттракцион на юге Франции, окончательно прекратил работу в январе 2025 года. Это произошло после падения продаж билетов и принятия нового закона, запрещающего использование морских млекопитающих в развлекательных шоу.

Однако два обитателя парка, 23-летняя Вики и ее 11-летний сын Кейджо, так и не были переведены в безопасное место. Снятые с дрона кадры показывают, как они продолжают кружить по маленькому бассейну, покрытому зелеными водорослями.

Активисты сообщают, что большинство из 4000 животных, ранее содержавшихся в Marineland, уже нашли новые дома. Но косатки остались заперты "в бетонных резервуарах, которые разрушаются вокруг них".

По словам представителей EarthDay, если не принять срочных мер, Вики и Кейджо может постигнуть судьба их родственников: дочь Вики умерла от бактериальной инфекции, а брат погиб, проглотив кусок металла из аквариума.

Защитники прав животных выразили обеспокоенность относительно того, насколько безопасно для матери и сына оставаться в ловушке в Marineland Фото: Anadolu

Франция одной из первых в Европе запретила шоу с дельфинами и косатками: закон, принятый в 2021 году, вступает в силу с декабря 2026-го. До этого времени морские парки должны разместить животных в новых условиях. Но активисты уверены, что для Вики и Кейджо этого срока точно не хватит.

"Никакие стены, тренировки и лекарства не заменят открытого океана", — подчеркнули защитники природы, призывая французское министерство экологии ускорить переселение косаток.

Пока власти решают их судьбу, активисты продолжают бить тревогу — и предупреждают, что каждый день промедления может стать для этих двух косаток последним.

"Нет ничего забавного в том, чтобы смотреть, как животных заставляют выступать за еду и держат в грязных, разрушающихся резервуарах. Вики, Кейджо и все морские животные заслуживают лучшей жизни", — заявил директор по креативу EarthDay Том Косгроув.

