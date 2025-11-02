Двох косаток "кинули помирати" в покинутому морському парку: активісти б'ють на сполох

Активісти з організації EarthDay попереджають, що "часу більше не залишилося", щоб врятувати тварин, яких, за їхніми словами, "кинули помирати" в зруйнованому парку.

Дві косатки, мати і син, опинилися у смертельній пастці на території закритого Marineland в Антібі (Франція). Про це пише Lad Bible.

Колись популярний морський атракціон на півдні Франції, остаточно припинив роботу в січні 2025 року. Це сталося після падіння продажів квитків і ухвалення нового закону, що забороняє використання морських ссавців у розважальних шоу.

Однак двох мешканців парку, 23-річну Вікі та її 11-річного сина Кейджо, так і не було переведено в безпечне місце. Зняті з дрона кадри показують, як вони продовжують кружляти маленьким басейном, вкритим зеленими водоростями.

Активісти повідомляють, що більшість із 4000 тварин, яких раніше утримували в Marineland, уже знайшли нові домівки. Але косатки залишилися замкнені "в бетонних резервуарах, які руйнуються навколо них".

За словами представників EarthDay, якщо не вжити термінових заходів, Вікі і Кейджо може спіткати доля їхніх родичів: дочка Вікі померла від бактеріальної інфекції, а брат загинув, проковтнувши шматок металу з акваріума.

Захисники прав тварин висловили занепокоєння щодо того, наскільки безпечно для матері та сина залишатися в пастці в Marineland Фото: Anadolu

Франція однією з перших у Європі заборонила шоу з дельфінами та косатками: закон, ухвалений 2021 року, набуває чинності з грудня 2026-го. До цього часу морські парки мають розмістити тварин у нових умовах. Але активісти впевнені, що для Вікі та Кейджо цього терміну точно не вистачить.

"Жодні стіни, тренування і ліки не замінять відкритого океану", — наголосили захисники природи, закликаючи французьке міністерство екології прискорити переселення косаток.

Поки влада вирішує їхню долю, активісти продовжують бити на сполох — і попереджають, що кожен день зволікання може стати для цих двох косаток останнім.

"Немає нічого кумедного в тому, щоб дивитися, як тварин змушують виступати за їжу і тримають у брудних резервуарах, що руйнуються. Вікі, Кейджо і всі морські тварини заслуговують на краще життя", — заявив директор з креативу EarthDay Том Косгроув.

