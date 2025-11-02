Мужчина заказал Uber и разговорился с водителем: его история поразила пассажира и сеть (видео)

Индийский бизнесмен Нав Шах приехал на острова Фиджи и заказал себе Uber, быстро поладив с пожилым водителем. Когда тот рассказал о своем состоянии и заработках, это вызвало шок у пользователей сети.

Оказалось, что 86-летний мужчина владеет компанией с годовым оборотом в $175 миллионов (7,34 млрд грн) и просто водит машину ради одной цели. Об этом мужчина рассказал на видео, которое выложил бизнесмен в Instagram.

Ролик мужчина быстро стал популярным — набрал более 945 тыс. просмотров. Когда Нав спросил, для чего состоятельному мужчине работать таксистом, тот ответил, что отдает все средства на благотворительность.

Оказалось, что пожилой мужчина в течение последних 10 лет он финансирует обучение девушек в Индии. Все средства, которые житель Фиджи зарабатывает за рулем авто, он отправляет как благотворительность для группы из 24 девушек на ежегодной основе.

Водитель рассказал, что является отцом трех дочерей, которых сам обеспечил образованием, и теперь хочет помочь другим. Несмотря на возраст, он остается активным предпринимателем — владеет 13 ювелирными магазинами, шестью ресторанами, местной газетой и четырьмя супермаркетами.

Когда Шах спросил, сам ли он создал бизнес, мужчина гордо ответил, что дело начал его отец еще в 1929 году — с пятью фунтами в кармане.

"Он — пример того, что настоящий успех измеряется не богатством, а добрыми поступками. 86 лет, бизнес с оборотом более 170 миллионов, и он все еще возит людей, чтобы помогать девочкам получить образование. Каждая поездка — это еще один ребенок, который идет в школу. "Будь позитивным, будь счастливым и будь честным — этого достаточно для жизни", — сказал он мне", — написал индийский бизнесмен.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи назвали мужчину "легендой" и "настоящим вдохновением". Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Я тоже ездил с ним — замечательный человек, помог мне даже с чемоданами. Сказал, что женщины не должны этого делать!";

"Настоящий человек. Он всего достиг, а теперь делает полезные и нужные дела для других";

"Мотивирует и вдохновляет история этого мужчины";

"Я не очень верю в такую историю, но если она реальна — и это можно проверить в интернете — тогда это была замечательная и поучительная поездка".

