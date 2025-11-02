Чоловік замовив Uber і розговорився з водієм: його історія вразила пасажира та мережу (відео)

Індійський бізнесмен Нав Шах приїхав на острови Фіджі та замовив собі Uber, швидко порозумівшись з літнім водієм. Коли той розповів про свої статки та заробітки, це викликало шок у користувачів мережі.

Виявилося, що 86-річний чоловік володіє компанією з річним оборотом у $175 мільйонів (7,34 млрд грн) і просто водить машину заради однієї мети. Про це чоловік розповів на відео, яке виклав бізнесмен в Instagram.

Ролик чоловік швидко став популярним — набрав понад 945 тис. переглядів. Коли Нав запитав, для чого заможному чоловіку працювати таксистом, той відповів, що віддає всі кошти на благодійність.

Виявилося, що літній чоловік протягом останніх 10 років він фінансує навчання дівчат в Індії. Всі кошти, які мешканець Фіджі заробляє за кермом авто, він відправляє як благодійність для групи з 24 дівчат на щорічній основі.

Водій розповів, що є батьком трьох доньок, яких сам забезпечив освітою, і тепер хоче допомогти іншим. Попри вік, він залишається активним підприємцем — володіє 13 ювелірними магазинами, шістьма ресторанами, місцевою газетою та чотирма супермаркетами.

Коли Шах запитав, чи сам він створив бізнес, чоловік гордо відповів, що справу започаткував його батько ще у 1929 році — з п’ятьма фунтами у кишені.

"Він — приклад того, що справжній успіх вимірюється не багатством, а добрими вчинками. 86 років, бізнес з оборотом понад 170 мільйонів, і він усе ще возить людей, щоб допомагати дівчатам здобути освіту. Кожна поїздка — це ще одна дитина, яка йде до школи. "Будь позитивним, будь щасливим і будь чесним — цього достатньо для життя", — сказав він мені", — написав індійський бізнесмен.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери назвали чоловіка "легендою" та "справжнім натхненням". Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я теж їздив із ним — чудова людина, допоміг мені навіть із валізами. Сказав, що жінки не повинні цього робити!";

"Справжня людина. Він усього досяг, а тепер робить корисні та потрібні справи для інших";

"Мотивує та надихає історія цього чоловіка";

"Я не дуже вірю в таку історію, але якщо вона реальна — і це можна перевірити в інтернеті — тоді це була чудова та повчальна поїздка".

