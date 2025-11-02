Неожиданная находка дома перепугала женщину: ее подозрения поддержали в сети (фото)

Женщина из США вернулась домой и прямо на ковре в своей квартире нашла чужой брелок от автомобиля. В то же время она уверяет, что не может объяснить, откуда он там взялся.

Она говорит, что не знает откуда он там взялся, а потому не может объяснить причины его появления, говорится в заметке американки в Reddit.

Героиня истории говорит, что этот брелок от машины не принадлежит ей, и она "никогда не видела его раньше". Кроме того, найденный брелок является ключом к автомобилю одной из таких марок — Mercedes, Dodge, Chrysler или Jeep, но ни она, ни ее знакомые не имеют таких машин.

"Ни один из моих гостей не пользуется этими марками авто. И никто не писал мне, что потерял ключ. Как вообще можно поехать без него?" — удивляется автор.

Автор поста добавляет, что более тревожно то, что она почти не выходит из дома из-за проблем с передвижением. Она утверждает, что провела 99% времени последние полтора месяца, и за это время к ней никто не приходил — ни друзья, ни работники жилого комплекса.

Неизвестный ключ от авто перепугал женщину Фото: Reddit

"Я нашла ключ в месте, куда смотрю раз в три дня. Его там точно не было раньше. Единственное объяснение — кто-то мог войти в квартиру, пока я спала", — признает американка.

Женщина признается, что давно чувствовала тревогу в своем доме: двери порой оставались открытыми, вещи меняли место, ночью слышались звуки из других комнат. Она объясняла это усталостью или воображением — пока не нашла доказательство, которое заставило сомневаться в собственной безопасности.

"Я действительно напугана. Заменю замки и установлю камеры. Но не понимаю, как это могло произойти", — резюмирует женщина, прося совета у пользователей.

Что думают в сети

В комментариях к сообщению женщины, пользователи предполагают самые разные версии — от ошибки дворника до зловещих "ночных посетителей". Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Явно это ошибся кто-то и принес ключи не туда";

"Советую обратиться в полицию и сказать о находке";

"Поставьте камеры возле дверей и проверяйте их перед сном";

"Честно, немного страшно от прочитанного";

"Это могут быть воры. Камеры, сообщить в полицию

