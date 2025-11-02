Неочікувана знахідка вдома перелякала жінку: її підозри підтримали в мережі (фото)

Жінка з США повернулася додому та просто на килимі у своїй квартирі знайшла чужий брелок від автомобіля. Водночас вона запевняє, що не може пояснити, звідки він там узявся.

Вона каже, що не знає звідки він там узявся, а тому не може пояснити причини його появи, йдеться в дописі американки в Reddit.

Героїня історії каже, що цей брелок від машини не належить їй, і вона "ніколи не бачила його раніше". Крім того, знайдений брелок є ключем до автомобіля однієї з таких марок — Mercedes, Dodge, Chrysler або Jeep, та ні вона, ні її знайомі не мають таких машин.

"Жоден із моїх гостей не користується цими марками авто. І ніхто не писав мені, що загубив ключ. Як узагалі можна поїхати без нього?" — дивується авторка.

Авторка посту додає, що більш тривожне те, що вона майже не виходить з дому через проблеми з пересуванням. Вона стверджує, що провела 99% часу останні півтора місяця, і за цей час до неї ніхто не приходив — ані друзі, ані працівники житлового комплексу.

Невідомий ключ від авто перелякав жінку Фото: Reddit

"Я знайшла ключ у місці, куди дивлюся раз на три дні. Його там точно не було раніше. Єдине пояснення — хтось міг увійти у квартиру, поки я спала", — визнає американка.

Жінка зізнається, що давно відчувала тривогу у своїй оселі: двері часом залишалися відчиненими, речі міняли місце, уночі чулися звуки з інших кімнат. Вона пояснювала це втомою чи уявою — допоки не знайшла доказ, що змусив сумніватися у власній безпеці.

"Я справді налякана. Заміню замки й встановлю камери. Але не розумію, як це могло статися", — резюмує жінка, просячи поради в користувачів.

Що думають в мережі

У коментарях до допису жінки, користувачі припускають найрізноманітніші версії — від помилки двірника до зловісних "нічних відвідувачів". Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Явно це помилився хтось і приніс ключі не туди";

"Раджу звернутися до поліції та сказати про знахідку";

"Поставте камери біля дверей та перевіряйте їх перед сном";

"Чесно, трохи лячно від прочитаного";

"Це можуть бути злодії. Камери, повідомити поліцію

