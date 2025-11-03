Переехали в контейнер: супруги отказались от аренды и сэкономили $400 тысяч (фото)

В Мексике супруги решили отказаться от аренды жилья в США и перебраться в собственный дом, построенный из морского контейнера. Пара сэкономила более 400 тысяч долларов (более 16 млн грн) и теперь обустраивает новое жилье в нескольких минутах от семьи.

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Мириам и ее 32-летний муж Эрик Гитеррес, которые ранее жили в городе Лас-Вегас (США), тратили около 2 тысяч долларов (81 тыс. грн) ежемесячно на аренду. Пара призналась, что устала от высокой стоимости жизни и стремилась быть ближе к семье Мириам.

Супруги приобрели земельный участок площадью 200 квадратных метров в Тихуане (Мексика) и начали строительство дома из морского контейнера. На весь проект они потратят около 35 тысяч долларов (1,4 млн грн).

Контейнер Фото: Скриншот

Мириам назвала новое жилье "идеальным решением", ведь оно расположено всего в пяти минутах от семьи.

"И пока что мы ни о чем не жалеем. Мы сэкономили бы более 400 тысяч долларов, если бы купили дом в Неваде, — и это как наш собственный маленький городок", — сказала женщина.

Відео дня

Необычный выбор места жительства никогда не привлекает внимания людей Фото: Скриншот

По ее словам, их необычный выбор жилья "всегда привлекает внимание людей". Супруги заинтересовались переоборудованием контейнеров после просмотра видео на YouTube, где другие энтузиасты показывали подобные проекты.

"Нам бы очень хотелось иметь бассейн. А еще устроить барбекю, когда к нам приезжает семья", — поделилась Мириам.

Сейчас в контейнерном доме уже включены вода, электричество и возведена новая крыша. Пара планирует сделать гостиную и кухню открытой планировки, отдельную спальню и ванную комнату.

Сейчас в нем есть проточная вода, электричество и новая крыша Фото: Скриншот

"Мы надеемся, что на крыше мы также сможем сделать чердак для второй спальни", — пояснила она.

По данным Daily Mail, расходы на строительство пока составляют около 20 тысяч долларов (811 тыс. грн). В частности, 8 108 долларов (329 тыс. грн) стоила земля, 2 500 долларов (101 тыс. грн) — сам контейнер, 3 600 долларов (146 тыс. грн) — крыша, 3 552 доллара (144 тыс. грн) — металлический забор, 600 долларов (24 тыс. грн) — подключение электричества, а 650 долларов (26 тыс. грн) — водоснабжение.

Мириам называет свой проект "видением" и надеется вдохновить других на подобные изменения. "Независимо от того, какими странными они кажутся", — добавила она.

Напомним, что в последние годы дома из морских контейнеров приобретают популярность в США, Канаде и странах Европы из-за более низкой стоимости и скорости возведения. Эксперты отмечают, что такой тип жилья становится альтернативой традиционному строительству в условиях роста цен на недвижимость.

Как сообщал Фокус, семья наткнулась на загадочный контейнер в лесу. Внутри их ждали странные вещи.

Фокус также писал, что мужчина приобрел контейнер для хранения, но был шокирован найденным внутри.