Переїхали в контейнер: подружжя відмовилося від оренди та заощадило $400 тисяч (фото)

У Мексиці подружжя вирішило відмовитися від оренди житла у США та перебратися до власного будинку, збудованого з морського контейнера. Пара заощадила понад 400 тисяч доларів (понад 16 млн грн) і тепер облаштовує нове житло за кілька хвилин від родини.

Як повідомляє Daily Mail, 31-річна Міріам та її 32-річний чоловік Ерік Гітеррес, які раніше мешкали у місті Лас-Вегас (США), витрачали близько 2 тисяч доларів (81 тис. грн) щомісяця на оренду. Пара зізналася, що втомилася від високої вартості життя та прагнула бути ближче до родини Міріам.

Подружжя придбало земельну ділянку площею 200 квадратних метрів у Тіхуані (Мексика) та розпочало будівництво будинку з морського контейнера. На весь проєкт вони витратять близько 35 тисяч доларів (1,4 млн грн).

Контейнер Фото: Скриншот

Міріам назвала нове житло "ідеальним рішенням", адже воно розташоване всього за п’ять хвилин від родини.

"І поки що ми ні про що не шкодуємо. Ми заощадили б понад 400 тисяч доларів, якби купили будинок у Неваді, — і це як наше власне маленьке містечко", – сказала жінка.

Незвичайний вибір місця проживання ніколи не привертає уваги людей Фото: Скриншот

За її словами, їхній незвичайний вибір житла "завжди привертає увагу людей". Подружжя зацікавилося переобладнанням контейнерів після перегляду відео на YouTube, де інші ентузіасти показували подібні проєкти.

"Нам би дуже хотілося мати басейн. А ще влаштувати барбекю, коли до нас приїжджає родина", – поділилася Міріам.

Наразі в контейнерному будинку вже увімкнуто воду, електрику та зведено новий дах. Пара планує зробити вітальню та кухню відкритого планування, окрему спальню та ванну кімнату.

Наразі в ньому є проточна вода, електрика та новий дах Фото: Скриншот

"Ми сподіваємося, що на даху ми також зможемо зробити горище для другої спальні", – пояснила вона.

За даними Daily Mail, витрати на будівництво наразі становлять близько 20 тисяч доларів (811 тис. грн). Зокрема, 8 108 доларів (329 тис. грн) коштувала земля, 2 500 доларів (101 тис. грн) — сам контейнер, 3 600 доларів (146 тис. грн) — дах, 3 552 долари (144 тис. грн) — металевий паркан, 600 доларів (24 тис. грн) — підключення електрики, а 650 доларів (26 тис. грн) — водопостачання.

Міріам називає свій проєкт "візією" та сподівається надихнути інших на подібні зміни. "Незалежно від того, якими дивними вони здаються", – додала вона.

Нагадаємо, що в останні роки будинки з морських контейнерів набувають популярності у США, Канаді та країнах Європи через нижчу вартість і швидкість зведення. Експерти зазначають, що такий тип житла стає альтернативою традиційному будівництву в умовах зростання цін на нерухомість.

