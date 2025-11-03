Штраф за бороду и лишний вес: что скрывают "самые безумные" брачные договоры (видео)

Известный адвокат по разводам из Нью-Йорка (США) Джеймс Секстон рассказал о самых странных и абсурдных условиях, которые люди включают в брачные контракты. Один из пунктов настолько возмутил юриста, что он не мог поверить, что невеста согласилась на это.

Многие пары вступают в брак с надеждой на вечную любовь, но, как показывает практика, все чаще они стараются подстраховаться юридически. Именно поэтому брачные контракты становятся все популярнее — хотя тема по-прежнему вызывает споры и недоумение. Об этом пишет Lad Bible.

Адвокат по разводам Джеймс Секстон, управляющий юридической фирмой в Нью-Йорке, за 20 лет практики видел самые разные случаи. В интервью изданию он признался, что некоторые пункты, добавленные клиентами в брачные договоры, действительно шокируют.

По словам юриста, один мужчина настоял, чтобы в контракт было внесено правило: за каждые 10 фунтов (около 4,5 кг) веса, набранные его женой во время брака, она теряет 10 000 долларов (420 тысяч гривен) в месяц из алиментов.

"Это был самый грубый пункт, который я когда-либо видел. Но самое невероятное — она согласилась и все равно вышла за него", — поделился Секстон.

Среди других странных условий, с которыми ему приходилось сталкиваться, — обязательное количество интимных контактов в неделю и даже запрет на ношение определенной растительности на лице.

"Одна женщина требовала включить пункт, запрещающий мужу отращивать козлиную бородку. Если он нарушал бы это условие — его ждала бы финансовая санкция", — рассказал юрист.

При этом Секстон подчеркивает, что большинство подобных "нестандартных" пунктов юридической силы не имеют и служат лишь способом эмоционально успокоить партнеров.

"В браке важно не то, что вы знаете, а то, что вы можете доказать", — добавил он.

