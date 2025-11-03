Штраф за бороду і зайву вагу: що приховують "найбожевільніші" шлюбні договори (відео)

Відомий адвокат із розлучень із Нью-Йорка (США) Джеймс Секстон розповів про найдивніші й найабсурдніші умови, які люди включають у шлюбні контракти. Один із пунктів настільки обурив юриста, що він не міг повірити, що наречена погодилася на це.

Багато пар одружуються з надією на вічне кохання, але, як показує практика, все частіше вони намагаються підстрахуватися юридично. Саме тому шлюбні контракти стають дедалі популярнішими — хоча тема, як і раніше, викликає суперечки і подив. Про це пише Lad Bible.

Адвокат із розлучень Джеймс Секстон, який керує юридичною фірмою в Нью-Йорку, за 20 років практики бачив найрізноманітніші випадки. В інтерв'ю виданню він зізнався, що деякі пункти, додані клієнтами до шлюбних договорів, дійсно шокують.

За словами юриста, один чоловік наполіг, щоб до контракту було внесено правило: за кожні 10 фунтів (близько 4,5 кг) ваги, набрані його дружиною під час шлюбу, вона втрачає 10 000 доларів (420 тисяч гривень) на місяць з аліментів.

"Це був найгрубіший пункт, який я коли-небудь бачив. Але найнеймовірніше — вона погодилася і все одно вийшла за нього", — поділився Секстон.

Серед інших дивних умов, з якими йому доводилося стикатися, — обов'язкова кількість інтимних контактів на тиждень і навіть заборона на носіння певної рослинності на обличчі.

"Одна жінка вимагала включити пункт, що забороняє чоловікові відрощувати козлячу борідку. Якщо він порушував би цю умову — на нього чекала б фінансова санкція", — розповів юрист.

Водночас Секстон підкреслює, що більшість подібних "нестандартних" пунктів юридичної сили не мають і слугують лише способом емоційно заспокоїти партнерів.

"У шлюбі важливо не те, що ви знаєте, а те, що ви можете довести", — додав він.

