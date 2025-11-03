Мужчина притворился спящим и смог голыми руками поймать чайку: дальше произошло неожиданное (видео)

Британка Натали Маккенна отдыхала со своим отцом на пляже, когда тот решил поймать голыми руками чайку. Когда мужчине это удалось, дальше произошло то, что поразило интернет-сообщество.

Несмотря на то, что птица начала клевать и пытаться вырваться, британец осторожно держал ее на руках и даже покормил, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.

Ролик с мужчиной и чайкой стал вирусным — набрал более 1,6 млн просмотров. На кадрах заметно, как отец Натальи притворяется спящим и ждет, пока сможет поймать чайку.

Через мгновение британцу это удается, но птица пытается вырваться. После нескольких попыток вырваться и даже момента, когда чайка больно клюнула мужчину, то мужчина смог проявить спокойствие.

Впоследствии отец Натальи начал кормить пернатую, которая со временем успокоилась и даже попробовала угощение. Сама автор ролика говорит, что папа не проявил никакой негативной реакции, а после небольшого сеанса общения с птицей отпустил ее.

Реакция сети

В комментариях к вирусному ролику, ряд пользователей отметили спокойствие и выдержку мужчины. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Самый добрый папа в сети";

"Чайка решила, что раз кормят, чего рыпаться?";

"А что, дают есть? Окай";

"Лучший пример, что надо природу уважать".

