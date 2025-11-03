Чоловік прикинувся сплячим і зміг голіруч впіймати чайку: далі сталося неочікуване (відео)

Британка Наталі Маккенна відпочивала зі своїм батьком на пляжі, коли той вирішив спіймати голіруч чайку. Коли чоловіку це вдалося, далі сталося те, що вразило інтернет-спільноту.

Попри те, що птаха почала дзьобати та намагатися вирватися, британець обережно тримав її на руках і навіть погодував, як це видно опублікованому ролику в TikTok.

Ролик з чоловіком і чайкою став вірусним — набрав понад 1,6 млн переглядів. На кадрах помітно, як батько Наталі прикидається сплячим і чекає, поки зможе впіймати чайку.

За мить британцеві це вдається, але птаха намагається вирватися. Після кількох спроб вирватися і навіть моменту, коли чайка боляче дзьобнула чоловіка, то чоловік зміг проявити спокій.

Згодом батько Наталі почав годувати пернату, яка з часом заспокоїлася та навіть скуштувала частування. Сама авторка ролика каже, що тато не проявив жодної негативної реакції, а після невеликого сеансу спілкування з птахою відпустив її.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного ролика, низка юзерів відзначили спокій та витримку чоловіка. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Найдобріший тато в мережі";

"Чайка вирішила, що раз годують, чого рипатися?";

"А що, дають їсти? Окай";

"Найкращий приклад, що треба природу поважати".

